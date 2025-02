Slovenci za uvod proti Nemcem

Avstrija bo desetič, prvič po Schladmingu 2013, gostila svetovno prvenstvo v alpskem smučanju.

Na Solnograškem bo do 16. februarja na sporedu 11 odločitev o medaljah. Poleg smuka, superveleslaloma, veleslaloma in slaloma bo na sporedu tudi ekipna kombinacija smuka in ene vožnje slaloma – prva v tem formatu v elitni konkurenci, z udarnim slovenskim parom Ilka Štuhec in Andreja Slokar.

V hitrih disciplinah bodo slovenske barve branili Ilka Štuhec, Miha Hrobat, Martin Čater, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh, v tehničnih disciplinah pa Žan Kranjec, Miha Oserban, Andreja Slokar, Ana Bucik Jogan, Neja Dvornik in Lila Lapanja.

Tekmovanja bodo potekala na gori Zwölferkogel, ženska na progi, poimenovani po Ulrike "Ulli" Maier, ki se je leta 1994 smrtno ponesrečila v padcu na smuku v Garmisch-Partenkirchnu, moška pa na progi Schneekristall.

