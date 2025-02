Poseben poziv Lindsey Vonn

V zapletenem sporu o večji varnosti v alpskem smučanju veteranka Vonn ne verjame trenutnim predlogom. Ker je bilo v zadnjem času veliko padcev, ki so povzročili resne poškodbe smučarjev, nekateri športniki in strokovnjaki pozivajo k spremembi smuči ali opreme za upočasnitev hitrosti.

"Menjava materiala sploh ne pomaga," pa je o tem dejala Vonn v Saalbach-Hinterglemmu. "Športniki vedno najdemo način, da postanemo še hitrejši."

Ameriška smučarka, ki se je to zimo po skoraj šestih letih premora izjemno vrnila, namesto tega poziva k spremembi tekmovalnih prog.

"Enostavna rešitev za večjo varnost vseh je spremeniti postavitve na progah. Povečati razdalje med zavoji za en ali dva metra in narediti več ovinkov!" je dejala Vonn in dodala: "S tem bi smučarji samodejno postali bistveno počasnejši. To bi spremenilo vse."

Najem profesionalnih testnih smučarjev

Poleg tega je nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala, svetovna in olimpijska prvakinja predlagala najem profesionalnih testnih smučarjev, predtekmovalcev, ki bi vsako traso svetovnega pokala preizkusili neposredno pred tekmovanjem in prepoznali nevarnosti.

"Včasih so skoki enostavno preveliki, teren preveč nasilen in hitrosti previsoke," pravi Vonn. Foto: Guliverimage

"Včasih so skoki enostavno preveliki, teren preveč nasilen in hitrosti previsoke. To so vse stvari, ki bi jih morali vedeti vnaprej," je dejala Vonn: "To so majhne stvari, vendar bi lahko naredile veliko razliko."

Načeloma pa tekmovalno smučanje nikoli ne more biti povsem varno, je priznala tudi sama. "Športniki vedno tvegamo, ker želimo biti hitri. Tveganja ni mogoče popolnoma odpraviti."

To zimo je padec lanskega zmagovalca Kitzbühela Cypriena Sarrazina povzročil hudo zaprepadenje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Francoz je po skoku v Bormiu malo pred silvestrovim padel in z glavo močno udaril v hrib. Zaradi možganske krvavitve je moral na nujno operacijo. Nato se je zbudil iz kome, negotovo pa je, ali bo Francoz še kdaj lahko nastopil na smučarskih tekmah.

Čehinja Tereza Nova pa je nedavno padla v Garmisch-Partenkirchnu, nato je morala tudi na operacijo glave in je v komi.

Na svetovnem prvenstvu v Avstriji se mednarodna zveza Fis, športniki, funkcionarji in trenerji želijo pogovoriti o morebitnih novih varnostnih ukrepih.

