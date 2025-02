Miha Hrobat, tretji v smukaškem seštevku svetovnega pokala, je zaostal sekundo in 35 stotink, s tem pa se uvrstil na 17. mesto. Nejc Naraločnik je bil 35. (+2,44), Martin Čater 37. (2,77), Rok Ažnoh pa 38. (3,06).

Miha Hrobat je bil 17. Foto: Guliverimage

Branilec naslova in vodilni v smukaškem seštevku svetovnega pokala Švicar Marco Odermatt je bil osmi, zastal je 92 stotink sekunde, prvak pred štirimi leti Avstrijec Vincent Kriechmayr, drugi na sredinem treningu, pa je četrtkovega izpustil. Pred petkovo superveleslalomsko tekmo se je posvetil počitku in terapiji po poškodbi kolena, ki si ga je poškodoval pri padcu v Wengnu.

Njegovi rojaki so na dveh treningih pokazali, da progo dobro poznajo, saj so bili ekipno povsem enakovredni Švicarjem, ki so "kraljevali" na smukih svetovnega pokala. Na drugem treningu so se poleg Eichbergerja izkazali še Daniel Hemetsberger s šestim, Stefan Babinsky s sedmim, Otmar Striedinger 13. in Raphael Haaser s 15. časom.

Zmagovalec zadnjega smuka za svetovni pokal Kanadčan James Crawford, sicer še aktualni svetovni prvak v superveleslalomu, je zabeležil 22. čas.