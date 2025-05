Poškodbe pri padcu na treningu smuka v Garmisch-Partenkirchnu so bile izjemno hude – zaradi poškodbe glave, krvavitve v možganih, poškodbe vratne arterije in zloma očesne votline je bila skoraj en mesec v umetni komi. Danes je še vedno priklenjena na invalidski voziček in ohromljena na levi strani telesa. A češka smučarka kljub temu ne izgublja upanja.

Piše kratka sporočila

"Iz dekleta, ki ni govorilo in je le nemo ležalo, se je razvila v osebo, ki zna izreči misli, piše kratka sporočila po WhatsAppu in z nami spije kavo v vozičku," je za češko televizijo CT ganjeno povedal njen oče. Ob tem je dodal, da je napredek velik in družini daje novo energijo.

Cilj ostaja jasen: rada bi spet hodila

27-letna Tereza Nova, sicer specialistka za hitre discipline, še ne more uporabljati leve strani telesa, vendar jo žene jasen cilj: "Trdo delam, ker si želim ponovno hoditi."