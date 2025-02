Nesrečno češko smučarko zbudili iz umetne kome

Nova je padla 24. januarja in se hudo poškodovala. S proge so jo s helikopterjem prepeljali na kliniko v Murnauu na Bavarskem, kjer so ji diagnosticirali hudo poškodbo glave s krvavitvijo, poškodbo karotidne arterije in zlom očesne votline.

Zaradi narave poškodb so jo spravili v umetno komo. Po dveh tednih so zdravniki na oddelku za intenzivno nego začeli smučarko postopoma prebujati z zmanjševanjem sedacije.

"Ko se je oteklina možganov zmanjšala in krvavitev vidno umirila, je bila pacientka dovolj stabilna, da smo jo lahko po posvetu z našimi kolegi nevrokirurgi počasi prebudili," je povedal glavni zdravnik oddelka za intenzivno nego bolnišnice Murnau Markus Gruber.

"Tereza je zdaj v stabilnem stanju, kar ji omogoča varen prevoz na Češko. Pod nadzorom specialistov v lokalni bolnišnici bo opravila vrsto dodatnih preiskav in rehabilitacijo," je pojasnil zdravnik.

"Pred nami je še dolga pot, a sem prepričan, da jo bo zmogla. Skupaj z njenimi starši se zahvaljujemo vsem za podporo, ki jo prejemamo, hkrati pa prosimo za spoštovanje zasebnosti in miru, ki ju bo potrebovala med okrevanjem," je sporočil partner Tereze Nove in trener češke smučarske reprezentance Ondrej Berndt.

Nova je v svetovnem pokalu navzoča od leta 2019. Med elito je vpisala 13 nastopov na tekmah svetovnega pokala, točk še ni osvojila. Nastopila je tudi na olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu.