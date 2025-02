Avstrijka do uspeha kariere, na stopničkah kar štiri, Štuhec ni bila zadovoljna

V avstrijskem Saalbach-Hinterglemmu se gostitelji veselijo prvega zlatega odličja. Na superveleslalomu ga je osvojila Stephanie Venier, srebro je pripadlo Federici Brignone, bron pa sta osvojili Lauren Macuga in Kajsa Vickhoff Lie. Edina Slovenka na štartu Ilka Štuhec je bila 22.

Na 48. svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju so podelili drugi komplet odličij. Po italijanskem zlatu na mešani paralelni ekipni tekmi, na kateri je slovenske barve branila četverica Martin Čater, Anže Gartner, Nika Tomšič in Taja Prešern ter izpadla že v osmini finala, se tokrat zlata veselijo gostitelji.

Največji uspeh kariere je dosegla Avstrijka Stephanie Venier, ki je v svetovnem pokalu trikrat zmagala, danes pa je premierno slavila še na tekmi svetovnega prvenstva. 31-letnica je na prvenstvih do zdaj osvojila eno odličje, leta 2017 je bila na smuku srebrna.

Deset stotink dlje se je na progi zadržala Federica Brignone in v bogato zbirko kolajn pospravila še tretje srebro s svetovnih prvenstev. Kajsa Vickhoff Lie je s tretjim mestom ponovila uspeh z zadnjega prvenstva v Meribelu. Na odru za zmagovalke so končale kar štiri smučarke, saj je Lauren Macuga ciljno črto prečkala z istim časom kot Norvežanka - zaostali sta 24 stotink sekunde. Za 22-letno Američanko je to prvo odličje na velikem članskem tekmovanju, Vickhoff Lie pa si znova deli tretje mesto, pred dvema letoma si ga je s Cornelio Hütter.

Ilka Štuhec je zasedla 22. mesto. Foto: Guliverimage

Štuhec ni bila zadovoljna

Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je za Vernierovo zaostala +1.85 in ni bila zadovoljna s prikazanim. Jo pa njena paradna disciplina smuk čaka v soboto.

"Predolgo sem potrebovala, da sem videla, da lahko, in da sem začela dodajat. Že na treningih smuka smo videli, da čeprav ne gre za težji teren, ni prostora za napake. Nisem zadovoljna, a prvi nastop je za mano, zdaj se je treba pripraviti na smuk," je po superveleslalomski predstavi za nacionalno televizijo dejala Štuhec.

Največje poraženke tekme pa so zagotovo Švicarke. Najboljša med njimi Lara Gut-Behrami, dobitnica treh kolajn s svetovnih prvenstev v tej disciplini, je bila šele na osmem mestu. Proge, ki jo je postavil njen trener, uspešno ni prevozila niti povratnica na bele strmine Američanka Lindsey Vonn. Po solidnih vmesnih časih je z roko zajela vratca, kar jo je povsem ustavilo in ni nadaljevala vožnje.

SP v Saalbachu, superveleslalom: 1. Stephanie Venier (Avt) 1:20.47

2. Federica Brignone (Ita) 1:20.57

3. Lauren Macuga (ZDA) 1:20.71

3. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 1:20.71

5. Sofia Goggia (Ita) 1:20.78

6. Emma Aicher 1:20.99

7. Ester Ledecka (Češ) 1:21.10

8. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:21.17

9. Laura Gauche (Fra) 1:21.69

10. Cornelia Hütter (Avt) 1:21.38

... 22. Ilka Štuhec (Slo) 1:22.32 Odstop: Lindsey Vonn, Ricarda Haaser, Valerie Grenier, Maryna Gasienica-Daniel ...

