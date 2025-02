Ilka Štuhec naredila preklop za veliko tekmo: Prišel je trenutek sezone!

Z mešano ekipno paralelno tekmo se je danes v Saalbachu tudi uradno odprlo 48. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, dekleta pa so danes tudi že opravila prvi trening smuka, na katerem je slovenska adutinja Ilka Štuhec zabeležila deveti čas. "Na prvem treningu sem se počutila zelo dobro. Smuči so stekle in več ali manj sem odpeljala linije, ki smo si jih zadali," je iz Avstrije sporočila 34-letna Mariborčanka.

"Glede na to, kar smo videli danes, bomo linije zdaj še krajšali in bom tako lahko nastopila še agresivnejše in lahko pridobila še veliko časa," je za Smučarsko zvezo Slovenije po prvem treningu smuka še optimistično dejala Ilka Štuhec, ki se je v tej kraljevski disciplini z naslovom svetovne prvakinje okitila že v St. Moritzu in Areju v letih 2017 in 2019.

"Že na superveleslalomu si želim pokazati odlično vožnjo"

"Že na superveleslalomu si želim pokazati odlično vožnjo." Foto: Reuters Že v četrtek specialistke za hitri disciplini čaka superveleslalomska preizkušnja (ob 11.30). Ta Ilki Štuhec ustreza precej manj kot smuk, v tej zimi je na superveleslalomih svetovnega pokala dosegla dve 18. mesti, dve 20., nazadnje v Garmisch-Partenkirchu pa je bila 26. Na svetovnem prvenstvu pa si želi veliko več. "Že na superveleslalomu si želim pokazati odlično vožnjo. Zadnje štiri dni smo trenirali na Peci, kjer sem zadihala in končno ujela prave občutke. Verjamem, da bo že super G tekma popolnoma v redu. Naredila sem preklop za veliko tekmo. Prišel je trenutek sezone, ko sem se zavedala, da tako ne gre naprej, in sem si rekla, da moram smučati, kot znam, in pustiti za seboj vse rezultate."

A njena osrednja tekma tega svetovnega prvenstva bo sobotni smuk (11.30), poudarja. "Glavni cilj je zagotovo smuk, kjer napadam vrhunsko vožnjo, kaj bo posledica, pa bomo videli. Proga in razmere so popolne, odlično je za smučanje. Sicer je ogromno valov, ki so jih dodali. Je kot nekakšen skikros del, kot se šalimo dekleta, saj smo ves čas v zraku. Verjamem, da bo čudovit dogodek, saj je že tribuna ogromna."

"Nobena skrivnost ni, da je superveleslalom njena slabša disciplina"

Aleš Gorza: Ne bojim se, da bi jo morebitni slabši nastop v super G potrl. Foto: Nebojša Tejić/STA Optimističen je pred prvimi preizkušnjami svoje varovanke tudi trener Ilke Štuhec Aleš Gorza. "Na Peci je na treningu pokazala bistveno boljše smučanje. Smučala je drznejše in napadalnejše. To daje optimizem in Ilka je zato lahko samozavestnejša, kot je bila pred tem. Želje bom zadržal zase, a napadamo najboljši rezultat sezone (do zdaj deveto mesto). Nobena skrivnost ni, da je superveleslalom njena slabša disciplina, vedno je bila v smuku boljša. Ne bojim pa se, da bi jo morebitni slabši nastop v super G potrl. Dovolj je izkušena in zagotovo bo v smuku pripravljena dirkati in tvegati. Zavedati pa se moramo, da bomo v soboto potrebovali tudi srečo z materialom, saj ob slabem materialu tudi vrhunska vožnja ne pomaga. Proga je ena lažjih, a ima svoje pasti, glede opreme pa se bo Ilka odločila sama na dan tekmovanja, posvetovala pa se bo z menoj in serviserjem."

