Na nespoštljive kritike odgovarja: Grem v boj za kolajno

Ameriška kraljica hitrosti Lindsey Vonn je na novinarski konferenci v Saalbachu, kjer se začenja svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, zavrnila kritike, povezane z njeno vrnitvijo v elitno smučarsko tekmovanje pri 40 letih in zlobne komentarje označila za "neprimerne in nespoštljive". Ne skriva, da si konec tedna želi kolajno.

Lindsey Vonn se je upokojila po svetovnem prvenstvu v Aareju leta 2019, to sezono pa se je vrnila po uspešni rekonstrukciji kolena, ko je prvič po letih lahko znova hodila in smučala brez bolečin. Nedavno je v St. Antonu na superveleslalomu že osvojila četrto mesto, pa čeprav je bila ta sezona primarno namenjene pridobivanju forme za nastop na zimskih olimpijskih igrah naslednje leto v Cortini d'Ampezzo.

Lindsey Vonn Foto: Reuters Pred svetovnim prvenstvom v Saalbachu je bila tarča kritik. "Mislim, da si res nisem zaslužila nespoštljivih komentarjev v tolikšni meri. Seveda sem pričakovala kritiko bolj v smislu: 'Ali bo moje koleno zdržalo?' To bi bilo utemeljeno vprašanje," je dejala. "Veliko pa je bilo vprašanj, ki so se nanašala na mene kot osebo in na moje psihično stanje ter na to, kakšno je moje življenje zunaj smučanja. In to je bilo povsem neprimerno in nespoštljivo in si tega nisem zaslužila."

"Nihče ni vprašal Marcela Hirscherja, ali je njegovo življenje izpolnjeno zunaj smučarskih dirk in ali potrebuje obisk psihologa," je dejala v zvezi z avstrijskim slalomskim in veleslalomskim velemojstrom, čigar vrnitev v tej sezoni je bila prekinjena zaradi poškodbe.

"Pripravljena sem na na boj za kolajno"

Lindsey Vonn Foto: Reuters "To bo zame posebno svetovno prvenstvo," je dejala o svojem devetem nastopu na prvenstvih sveta. Ta avantura se je začela v Bormiu na njenem prvem članskem prvenstvu leta 2005. S SP ima osem kolajn, tudi dve zlati. "Nisem pričakovala, da mi bo šlo tako dobro tako hitro. Sem hitra, sem tekmovalna, mislim, da sem pripravljena na boj za kolajno. Upam, da bom dovolj hitra, da bom na stopničkah. Edina stvar, ki šteje, so kolajne."

"Fizično se počutim odlično. Tukaj nisem, da bi komu karkoli dokazovala. Na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah gre le za obvladovanje pritiska in pričakovanj, teh pa zdaj nimam. Samo smučam zase," je dejala Vonn. "Prepričana sem, da bodo na olimpijske igre prihodnje leto, če sestavim ekipo, pričakovanja, a trenutno se mi ne zdi, da jih imam, in iskreno niti ne vem, kam se bom uvrstila. Seveda upam, da bom na zmagovalnem odru, lahko pa bi bila deseta, in tudi to je v redu. Moj cilj letos nikoli ni bil biti konkurenčen."