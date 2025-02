Ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin ne bo nastopila v ekipni kombinaciji na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbach-Hinterglemmu. Shiffrin, ki se je pred kratkim vrnila po kar dolgem okrevanju po poškodbi trebuha, se bo raje posvetila nastopoma v slalomu 15. in veleslalomu 13. februarja. "Svojo energijo moram osredotočiti na priprave na tekmi v veleslalomu in slalomu in ne bom mogla sodelovati v ekipni kombinaciji," je zapisala na Instagramu.