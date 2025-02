Avstrijska smučarka Ricarda Haaser, ki je padla na superveleslalomu na svetovnem prvenstvu v Salbaachu, si je poškodovala kolenske vezi. Udarec v ramo je utrpela tudi Američanka Lindsey Vonn, ki v Saalbachu sicer natopa bolna, a z njo ni nič resnejšega in napoveduje svoj nastop tudi na sobotnem smuku. Zlato kolajno je osvojila Avstrijka Stephanie Venier.

Ricarda Haaser Foto: Guliverimage Kot poroča avstrijska televizija ORF, ima Ricarda Haaser strgane križne in prednje vezi desnega kolena. Poškodbo je potrdila tudi avstrijska smučarska zveza, potem ko je Haaserjeva že prestala podroben zdravniški pregled v Innsbrucku. Kot je zapisala ORF, je tako ne le domače svetovno prvenstvo, pač pa tudi sezona za bronasto s prejšnjega prvenstva v Meribelu v kombinaciji že končana.

Haaser je na superveleslalomu štartala s številko tri, po enem od skokov pa je trdo pristala, izgubila nadzor nad smučmi in zletela s proge. Po padcu je sicer še sama prismučala do ciljnega prostora, a s precej bolečinami. V avstrijski ekipi je huda poškodba Tirolke povzročila tudi kadrovske skrbi. Haaser bi namreč morala po prvotnih načrtih nastopiti še v smuku, veleslalomu in na ekipni tekmi.