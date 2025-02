Miha Hrobat navdušil z izidom kariere, Švicarji znova slavijo

Crans Montana, superveleslalom, končni vrstni red: 1. Marco Odermatt (Švi) 1:21,53

2. Alexis Monney (Švi) +0,28

3. Dominik Paris (Ita) +0,39

4. Raphael Haaser (Avt) +0,51

5. Mattia Casse (Ita) +0,58

6. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) +0,60

7. Franjo Von Allmen (Švi) +0,63

8. Miha Hrobat (Slo) +0,72

9. Lukas Feurstein (Avt) +0,75

10. Nils Allegre (Fra) +0,81

11. Andreas Ploier (Avt) +0,90

12. Stefan Eichberger (Avt) +0,93

. Christof Innerhofer (Ita) +0,93

14. Jan Zabystran (Češ) +0,94

15. Daniel Hemetsberger (Avt) +0,98

... Odstop: Nejc Naraločnik (Slo), James Crawford (Kan), Fredrik Møller (Nor) ...

Razred zase je v superveleslalomu letos švicarski as Marco Odermatt, kar je dokazal tudi na tokratnem testu v Crans Montani. Pred njegovim nastopom so za vrh odločale stotinke, Odermatt pa je s številko 15 v cilju potrdil svojo prevlado in za 39 stotink sekunde prehitel takrat drugouvrščenega Italijana Dominika Parisa. Zatem se je med oba vrinil še en Švicar Alexis Monney, ki je s številko 19 prismučal na drugo mesto z zaostankom 28 stotink. Tako Odermatt kot Monney sta bila na stopničkah tudi na sobotnem smuku, Odermatt je bil takrat drugi, Monney pa tretji.

Odermatt je v tej sezoni zmagal na superveleslalomih v Beaver Creeku in Kitzbühelu, za nameček pa postal še svetovni prvak v tej disciplini v Saalbachu. Edini ima tako več kot eno zmago, hkrati pa vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, prav tako pa tudi v smukaškem, superveleslalomskem in veleslalomskem. 27-letni Švicar je s 45. zmago v svetovnem pokalu povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala, s 1246 točkami ima zdaj ogromnih 500 točk pred drugouvrščenim Henrikom Kristoffersnom.

Zmagal je Marco Odermatt. Foto: Guliverimage

V tekmi majhnih razlik se je kar 16 smučarjev zvrstilo znotraj sekunde.

Odlično se je z visoko startno številko znašel Miha Hrobat, ki se je do te tekme v tej sezoni na superveleslalomih uvrstil na 16., 18. in 31. mesto, dvakrat pa je odstopil. Tokrat je s številko 37 smučal odlično in na koncu z zaostankom 72 stotink zasedel osmo mesto, kar je njegova daleč najboljša uvrstitev na superveleslalomih v svetovnem pokalu. Do zdaj sta bili njegovi najboljši uvrstitvi 16. mesti iz Val Gardene konec decembra 2024 in Beaver Creeka iz decembra 2019. Hrobat je bil z osmim mestom še mesto višje kot na sobotnem smuku, ki je v tej sezoni z naskokom njegova najboljša disciplina.

Drugi slovenski predstavnik na tekmi Nejc Naraločnik je startal kot 49., a preizkušnje po dveh vmesnih časih ni končal.

