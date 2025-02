Hrobat v deseterici, poseben dan za Naraločnika, švicarska prevlada na vrhu

Crans Montana, končni vrstni red: 1. Franjo von Allmen (Švi) 1:56,07

2. Marco Odermatt (Švi) +0,13

3. Alexis Monney (Švi) +0,42

4. Vincent Kriechmayr (Avt) +0,81

5. Florian Schieder (Ita) +0,82

6. James Crawford (Kan) +0,84

7. Stefan Eichberger (Avt) +1,01

8. Dominik Paris (Ita) +1,09

9. Miha Hrobat (Slo) +1,24

10. Elian Lehto (Fin) +1,34

...

21. Nejc Naraločnik (Slo) +2,42

40. Martin Čater (Slo) +3,59

Alpski smučarji so zbrani v Crans Montani, kjer je bil danes v sončnem vremenu na sporedu smuk. Glede na to, da so v smukaškem seštevku med najboljšimi petimi smučarji kar štirje Švicarji, ne čudi pogled na rezultatsko tabelo, kjer je vrh zasedel domačin Franjo von Allmen, ki je s številko 15 iz vrha za 13 stotink sekunde izrinil rojaka in vodilnega smukača sezone, Marca Odermatta. Tretji je še en Švicar Alexis Monney (+0,42).

Zmagal je Franjo von Allmen. Foto: Guliverimage

Naraločniku se obetajo prve točke

Z nastopom je solidno opravil tudi glavni slovenski adut Miha Hrobat, ki je s številko trinajst ob prihodu v cilj zasedel šesto mesto, nato pa še nekaj izgubil, na koncu je osvojil deveto mesto z zaostankom 1,24. Prve točke v svetovnem pokalu je osvojil Nejc Naraločnik, ki je nastopil s številko 39. Zasedel je 21. z zaostankom 2,42. Naraločnik je sicer pozitivno presenetil na svetovnem prvenstvu, kjer je v superveleslalomu osvojil 14. mesto, njegov najboljši izid v svetovnem pokalu pa je bilo do zdaj 32. mesto. S številko 22 se je po progi podal Martin Čater, ki pa je skozi celotno progo visoko izgubljal, na koncu se je njegov zaostanek zaustavil pri 3,59 in je ostal brez točk.

V nedeljo bo na sporedu še superveleslalom.

