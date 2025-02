Francoskega smučarja Nilsa Alphanda so morali po padcu na treningu smuka v Crans Montani s helikopterjem prepeljati v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po padcu so Alphanda najprej oskrbeli reševalci in mu namestili zaščito za vratni del hrbtenice. Pozneje so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Sion, kjer je ostal na opazovanju. Kot poroča AFP, je francoska smučarska zveza sicer sporočila, da prvi pregledi niso pokazali hujših poškodb.

"Izgubil je zavest, tako da so ga v bolnišnici dodatno pregledali, rezultati pregledov pa so spodbudni. Nils bo nocoj ostal na opazovanju v bolnišnici," so sporočili iz francoskega tabora.

To je že četrta nesreča francoskih smučarjev na treningih ali tekmah v tej sezoni. Najhuje jo je odnesel Cyprien Sarrazin, ki si je decembra huje poškodoval glavo. Po padcih pa sta sezono predčasno končala tudi Blaise Giezendanner in Alexis Pinturault.