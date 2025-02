Miha Hrobat spet zelo hiter

Hrobat je za najhitrejšim danes, italijanskim kraljem smuka Dominikom Parisom, zaostal zgolj pol sekunde, a je ob njegovem času bila zvezdica, kar pomeni, da je izpustil vrata.

Američan Ryan Cochran-Siegle (+0,28) je drugi, svetovni prvak iz Saalbacha Švicar Franjo von Allmen tretji (+0,41), še en Američan Jared Goldberg pa četrti (+0,42). "Hrobi" za drugim mestom zaostaja zgolj desetinko, če se ne upošteva napačno prevožene proge.

Po dveh odstopih na svetovnem prvenstvu je Hrobat odločen, da sezono konča v velikem slogu izjemnega decembra in januarja, ko se je dvakrat prebil na oder za zmagovalce na tekmah svetovnega pokala, tretji je bil na smukih v Beaver Creeku in Wengnu.

Izjemni Kranjčan je tretji v smukaški razvrstitvi svetovnega pokala, zato v Švici znova najvišja mesta napada v smuku, kjer svetovnega pokala v Crans Montani za moške ni bilo vse od leta 1998.

Nejc Naraločnik je po spodbudnem nastopu na superveleslalomu na svetovnem prvenstvu, ko je s 14. mestom prišel do izida kariere, pripravljen tudi na prve točke svetovnega pokala, Martin Čater pa se bo skušal znova vrniti med najboljše. Smukaška tekma bo na sporedu v soboto ob 10. uri, superveleslalomska pa v nedeljo ob 10.30. Slovenca sta sicer na obeh treningih smučala z zavoro.

"Po svetovnem prvenstvu sem se spočil in naredil nekaj dobrih kondicijskih treningov. Nato sem žal zbolel, saj me je ujela viroza. Nisem še najboljši, a bo do tekme vse dobro in pričakujem dobro tekmo. Terena ne poznam, videl sem le nekaj posnetkov s tekem evropskega pokala, ki so ga imeli fantje prejšnji teden. Tekmoval še nisem v Crans Montani, tako da bo to novost, kot za večino fantov," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Hrobat, "kranjski blisk".

