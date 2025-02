V Sestrieru znova najboljša Italijanka, do točk obe Slovenki

Veleslalom, Sestriere (finale, rezultati): 1. Federica Brignone (Ita) 2:08.81

2. Lara Gut-Behrami (Švi) 2:09.58

3. Alice Robinson (NZl) 2:09.60

4. Sofia Goggia (Ita) 2:09.99

5. Julia Scheib (Avt) 2:10.42

6. Lara Colturi (Alb) 2:10.47

7. A J Hurt (ZDA) 2:10.66

8. Paula Moltzan (ZDA) 2:10.76

9. Thea Louise Stjernesund (Nor) 2:10.79

10. Camille Rast (Švi) 2:10.91

11. Mina Fuerst Holtmann (Nor) 2:10.93

12. Zrinka Ljutić (Hrv) 2:11.09

13. Sara Hector (Šve) 2:11.18

14. Stephanie Brunner (Avt) 2:11.19

15. Lena Dürr (Nem) 2:11.20

16. Lisa Nyberg (Šve) 2:11.57

17. Wendy Holdener (Švi) 2:11.68

18. Vanessa Kasper (Švi) 2:12.04

19. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 2:12.05

20. Neja Dvornik (Slo) 2:12.20

21. Estelle Alphand (Šve) 2:12.28

22. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 2:12.40

23. Elisabeth Bocock (ZDA) 2:12.48

24. Ana Bucik Jogan (Slo) 2:12.72

25. Katharina Liensberger (Avt) 2:12.84

26. Doriane Escane (Fra) 2:13.25 Odstopi: Richardson (Kan), Grenier (Kan), Bassino (Ita), O Brien (ZDA)

Britt Richardson je s številko 21 zablestela v prvem teku in osvojila visoko tretje mesto. V finalu ni bila kos pritisku, hitro je storila napako in odstopila. Foto: Guliverimage V prvem teku je nastopilo 64 smučark, med njimi sta slovenske barve zastopali Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan. V finale sta se uvrstili z 20. in 25. mestom, najboljši rezultat pa je dosegla Novozelandka Alice Robinson. Ta je bila najhitrejša že na petkovem veleslalomu, a nato priznala premoč Italijanki Federica Brignone. Slednja je danes po prvem teku na četrtem mestu, a razlike pri vrhu niso velike, tako da se obeta razburljiv finale. Brignone denimo za Robinson zaostaja zgolj 12 stotink.

Za največje pozitivno presenečenje dneva je poskrbela mlada Kanadčanka Britt Richardson. S številko 21 je blestela zlasti v zgodnjem delu progre, za vodilno Novozelandko pa zaostala le sedem stotink sekunde.

Mikaela Shiffrin bo danes ostala brez točk svetovnega pokala v Italiji. Foto: Reuters

Znova se nastop ni posrečil ameriški zvezdnici Mikaeli Shiffrin. V petek je bila šele 25., danes je ostala celo brez finala. To se je Američanki nazadnje, ko v prvem teku ni odstopila, na tekmi svetovnega pokala zgodilo 27. oktobra 2012. Takrat je bila kot 17-letnica na veleslalomu v Söldnu prepočasna za preboj v finale.

Italijanka v petek povečala vodstvo. Kako bo danes?

Brignone, zmagovalka v skup Federica Brignone je v petek stopila na najvišjo stopničko. Foto: Guliverimage nem seštevku svetovnega pokala leta 2020, je s šesto zmago, tretjo veleslalomsko, to sezono povečala vodstvo v seštevku zime (899 točk), a na lestvici discipline še naprej zaostaja za Robinson. S 300 točkami je tretja, pred njo sta Švedinja Sara Hector (341), ki je odprla današnji veleslalom, in Robinson (380).

V petek so nastopile tudi tri Slovenke. Ana Bucik Jogan, ki ima težave s kolenom, je bila 16. in Neja Dvornik 26. V finale se ni uvrstila Andreja Slokar, ki je po svetovnem prvenstvu v Saalbachu zbolela in obležala v postelji. Slokar se sicer tudi na 13. veleslalomu po vrsti, na katerem je nastopila, ni uvrstila v drugo vožnjo, na današnjem pa je ni bilo na startu.

Petkov veleslalom je bil nadomestni za odpadlega, ki bi moral biti v Tremblantu v Kanadi. V nedeljo bo na tem prizorišču na sporedu še slalom.

Veleslalom, Sestriere (prvi tek, končni vrstni red): Alice Robinson (NZl) 1:03.23 Lara Gut-Behrami (Švi) 1:03.29 Britt Richardson (Kan) 1:03.30 Federica Brignone (Ita) 1:03.35 Sara Hector (Šve) 1:03.62 Julia Scheib (Avt) 1:03.78 Camille Rast (Švi) 1:03.79 Valerie Grenier (Kan) 1:03.80 Zrinka Ljutić (Hrv) 1:03.81 Thea Louise Stjernesund (Nor) 1:03.92 Paula Moltzan (ZDA) 1:03.93 Lara Colturi (Alb) 1:04.14 Marta Bassino (Ita) 1:04.19 Stephanie Brunner (Avt) 1:04.20 A J Hurt (ZDA) 1:04.24 Nina O Brien (ZDA) 1:04.28 Sofia Goggia (Ita) 1:04.42 Mina Fuerst Holtmann (Nor) 1:04.53 Wendy Holdener (Švi) 1:04.70 Neja Dvornik (Slo) 1:04.73 Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 1:04.84 Doriane Escane (Fra) 1:04.96 Lena Dürr (Nem) 1:05.01 Elisabeth Bocock (ZDA) 1:05.18 Ana Bucik Jogan (Slo) 1:05.22 Lysa Nyberg (Šve) 1:05.24 Vanessa Kasper (Švi) 1:05.26 Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 1:05.36 Estelle Alphand (Šve) 1:05.38 Katharina Liensberger (Avt) 1:05.51 Stefanie Grob (Švi) 1:05.61 Asja Zenere (Ita) 1:05.72 Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:05.73

... Odstopi: Direz (Fra), Hensien (ZDA), Jelinkova (Češ) ...

Preberite še: