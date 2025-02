Švicarska veselica na SP v Saalbachu, izvrstna tudi Andreja Slokar!

Naslov svetovne prvakinje v ženskem slalomu je v Saalbachu v Avstriji osvojila Švicarka Camille Rast, uspeh Švice pa je z drugim mestom dopolnila Wendy Holdener. Na stopničke se je uvrstila še domačinka Katharina Liensberger, ameriška povratnica Mikaela Shifrin pa je prekinila izjemen niz osvajanj medalj na zaporednih svetovnih prvenstev. Osvojila je peto mesto, tik za njo pa je bila najboljša Slovenka Andreja Slokar. Ajdovka je osvojila imenitno šesto mesto, Ana Bucik Jogan pa je bila 18. Neja Dvornik in Lila Lapanja sta odstopili v prvem teku. Za največje razočaranje dneva je z devetim mestom poskrbela Hrvatica Zrinka Ljutić.

SP Saalbach, slalom, finale (rezultati): 1. Camille Rast (Švi) 1:58.00

2. Wendy Holdener (Švi) 1:58.46

3. Katharina Liensberger (Avt) 1:59.32

4. Paula Moltzan (ZDA) 1:59.34

5. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:59.37

6. Andreja Slokar (Slo) 1:59.53

7. Katharina Truppe (Avt) 2:00.03

8. Lena Dürr (Nem) 2:00.45

9. Zrinka Ljutić (Hrv) 2:00.73

10. Marion Chevrier (Fra) 2:01.11

11. Cornelia Oehlund (Šve) 2:01.45

12. Marie Lamure (Fra) 2:01.64

13. Lara Della Mea (Ita) 2:02.02

14. Katharina Huber (Avt) 2:02.03

15. Marta Rossetti (Ita) 2:02.24

16. Martina Dubovska (Češ) 2:02.80

17. Hanna Aronsson Elfman (Šve) 2:02.85

18. Ana Bucik Jogan (Slo) 2:03.40

19. A. J. Hurt (ZDA) 2:03.70

20. Reece Bell (VBr) 2:04.29

21. Giorgia Collomb (Ita) 2:04.38

22. Martina Peterlini (Ita) 2:04.63

23. Victoria Palla (VBr) 2:05.24

24. Asa Ando (Jap) 2:05.40

25. Eren Watanabe (Jap) 2:08.19

26. Kiara Derks (Niz) 2:09.72 Odstopi: Meillard (Švi), Hector (Šve), Holtmann (Nor), Nullmeyer (Kan)

Za najboljši slovenski rezultat dneva, navsezadnje pa tudi za vrhunec slovenskih nastopov na letošnjem svetovnem prvenstvu, je poskrbela Andreja Slokar. Ajdovka, ki ji zdravje v zadnjih tednih ni bilo naklonjeno, saj je padla na treningu in morala kar nekaj dni pozabiti na piljenje forme na svetu, nato pa jo ji je zagodla še bolezen, je stisnila moči in se izkazala.

Slokar: V zadnjih 14 dneh mi je šlo vse narobe ...

Andreja Slokar po prihodu v cilj, ko je videla, da je prevzela vodstvo, ni skrivala veselja. Na koncu ji je bronasta medalja ušla za 21 stotink. Foto: Reuters V prvem teku je blestela zlasti v spodnjem delu proge in osvojila šesto mesto. Slednjega je zadržala v finalu. Ko je prišla v cilj, je s prednostjo 50 stotink sekunde prevzela vodstvo, a jo je nato prehitelo vseh pet tekmic, ki so še nastopile do konca, tako da je Slokar osvojila končno šesto mesto.

Slovenska junakinja dneva je po tekmi v cilju potočila kar nekaj solza, saj je zavedala, kako malo ji je navkljub vsem zapletom z zdravjem v zadnjih tednih zmanjkalo do tako želene medalje. Na koncu je bila od nje oddaljena le 21 stotink. ''V zadnjih 14 dneh mi je šlo vse narobe, tako da sploh nisem bila prepričana, ali bom sploh nastopila na tem prvenstvu. Zaradi padca na treningu en teden sploh nisem trenirala, ampak samo ležala v postelji. Nato sem še zbolela, tako da je šlo res vse narobe. Po eni strani sem zadovoljna, po drugi pa se zavedam, da me je ena velika napaka v prvem teku stala medalje,'' je povedala Primorka za nacionalno televizijo in priznala, da se mora še odločiti, ali bo po vsem, kar je prestala, vesela ali žalostna.

Črto pod SP je potegnila tudi Ana Bucik Jogan: "Druga vožnja je bila boljša, a še vedno dosti pomanjkljivosti. Vseeno nekaj pozitivnega je bilo in majhen nasmešek je bil prisoten. S svetovnim prvenstvom nisem zadovoljna, pričakovala sem več. Delala sem dobro in ne morem biti zadovoljna. To je šport."

Dvojna švicarska zmaga, Shiffrin se v osmo ni izšlo

V tej sezoni svetovnega pokala so dekleta odpeljala sedem slalomov, tri je dobila Hrvatica Zrinka Ljutić, po dva pa Američanka Mikaela Shiffrin in Švicarka Camille Rast, ki tudi vodi v seštevku te discipline. Na svetovnem prvenstvu v Saalbachu se je na koncu naslova svetovne prvakinje razveselila prav Švicarka. Za 46 stotink je prehitela rojakinjo Wendy Holdener, Švica pa se je lahko tako na ženskem slalomu pohvalila s prestižno dvojno zmago.

Medalje so odšle v Švico in Avstrijo. Foto: Reuters

Rast je bila najhitrejša že v prvem teku, ko si je pred tekmicami zagotovila lepo prednost. Najbližja zasledovalka Avstrijka Katharina Liensberger, ki je izkoristila startno številko 1, ja zaostajala že več kot pol sekunde, na tretjem mestu pa je bila Mikaela Shiffrin. Američanka se je potegovala že za sedmo zaporedno medaljo na svetovnih prvenstvih v slalomu. Povratnici se želja ni uresničila.

Mikaela Shiffrin je osvojila peto mesto. Foto: Reuters Na koncu se je morala zadovoljiti s petim mestom, za bronom pa je zaostala le za pet stotink sekunde. Rojakinja Paula Moltzan je bila hitrejša za dve stotinki, a osvojila nehvaležno četrto mesto, bron pa je na navdušenje domačega občinstva pripadel Avstrijki Liensberger.

Največje razočaranje dneva je predstavljala Zrinka Ljutić. Mlada Hrvatica, ki je na zadnjih štirih tekmah za svetovni pokal v slalomu zmagala kar trikrat, si je na progi v Saalbachu privoščila preveč napak. Na koncu je zasedla zgolj deveto mesto, za svetovno prvakinjo pa zaostala slabe tri sekunde.

V nedeljo bo na sporedu še moški slalom, na katerem bo Slovenijo zastopal Miha Oserban. Ta je v današnjih kvalifikacijah za popolnitev mest na startu nedeljskega slaloma osvojil drugo mesto.

Kanadčanka ni ubranila zlate snežinke

Čast domače ekipe je z bronom rešila Katharina Liensberger. Avstrijka, svetovna prvakinja leta 2021, je dobila boj za tretje mesto Foto: Reuters Zlato kolajno iz prvenstva v Meribelu in Courchevelu 2023 je branila Kanadčanka Laurence St-Germain, ki pa ni končala prvega nastopa in po odstopu v Saalbachu ostala brez uvrstitve. Dve leti prej v Cortini d'Ampezzo je svetovna slalomska prvakinja postala Avstrijka Katharina Liensberger, pred tem pa je bila na štirih prvenstvih nepremagljiva Mikaela Shiffrin.

Američanka je v Saalbachu lovila svoj peti slalomski naslov, ob tem pa ima že zlato snežinko iz superveleslaloma (2019), kombinacije (2021) in veleslaloma (2023). Na koncu je ostala tako brez naslova kot tudi medalje, saj je razburljivo sobotno tekmo končala na petem mestu.

Slovenija z enim slalomskim zlatom

Za edino slovensko zlato slalomsko odličje je leta 1989 poskrbela Mateja Svet. Eno zlato ima Slovenija v veleslalomu, ki ga je leta 2022 v Garmisch-Partenkirchnu priborila Tina Maze. Legendarna Črnjanka je osvojila še tri zlate snežinke, v Schladmingu leta 2013 je bila najboljša v superveleslalomu, v Vailu in Beaver Creeku leta 2015 pa v smuku in kombinaciji. Dva naslova svetovne prvakinje ima še Ilka Štuhec, ki je bila najboljša na smukih v St. Moritzu (2017) in Äreju (2019).

Sicer pa so Slovenci od 23 odličij na SP šest medalj osvojili na slalomih. Pred 34 leti je bila Nataša Bokal srebrna na tekmi na prvem SP v Saalbachu. Ostali nosilci so: Bojan Križaj s srebrom leta 1982, Mateja Svet bronasta leta 1987 in zlata 1989 ter bronasta Urška Hrovat (1996) in Mitja Kunc (2001).

