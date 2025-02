Gledalci v Sestrieru so bili v nedeljo priča zgodovinskemu trenutku, saj je Mikaela Shiffrin dosegla svojo stoto zmago v svetovnem pokalu, dosežek pa je imel za 29-letno Američanko še toliko večji pomen, saj se je v zadnjih mesecih borila s poškodbo, ki je vplivala tudi na njeno psihično stanje. Na stoto zmago je čakala dva meseca, saj je 23. novembra lani v Gurglu vpisala 99. zmago, nato pa so ji nadaljnje napade preprečili grd padec in zapleti po vbodu v trebušni del, ki so ja za dlje časa, kot je bilo sprva načrtovano, oddaljili od smučarskih strmin.

Na minulem svetovnem prvenstvu se je tako med drugim odpovedala nastopu v veleslalomu, kjer je v soboto ostala brez točk, a je v slalomu še enkrat več dokazala, da ji preprosto ni para. Ob prihodu v cilj in 62. slalomski zmagi je v nedeljo v solzah obležala na tleh. "Ne vem, če je možno sanjati o takšnih trenutkih, ker je to enostavno preveč in tega ne moreš doseči čez noč. Vedno sem sanjala o tem, da bom iz dneva v dan boljša, korak za korakom in da bom jutri še boljša, kot sem danes. Te sanje so bile zame dovolj velike," je povedala Shiffrin, ki je odkrito spregovorila tudi o psihičnih težavah po grdem padcu.

Števec njenih zmag se je zdaj ustavil pri sto. Foto: Guliverimage

"Danes se je moralo zame poklopiti veliko stvari, nekaj jih je moralo iti narobe tudi za druge. Na koncu sem storila nekaj prav. Ko sem prišla v cilj, nisem niti vedela, ali piše četrto ali prvo mesto. Še vedno ne vem, kje so rezultati (smeh, op. p.). Težko je bilo najti zagon in pravi način, kako se spopasti s to poškodbo ter se vrniti na strmine in tekmovati s temi puncami, ki smučajo tako hitro in tako dobro. V zadnjih tednih sem se pogosto spraševala, če je prav, da se že vrnem v pogon," je v solzah dejala Shiffrin.

"A na koncu lahko premagam vse to in uspešno okrevam le, če se pojavim v startni hišici. Moram iti skozi ta občutja, ko so dobra in slaba, to je zelo pomembno. To je bil zame odličen dan med zares težkim obdobjem. Hvala vsem, vsi so bili tako prijazni in me spodbujali, vse moje sotekmovalke, trenerji, vsi v svetovnem pokalu. Tako sem hvaležna, hvala," je še dodala Shiffrin.

Ingemar Stenmark Foto: Guliverimage

Shiffrin je v zadnjih letih sinonim za podiranje mejnikov. Tisti, ki je dolgo časa veljal za neosvojljivega, je padel 10. marca pred dvema letoma. Takrat je Američanka, morda dodatno simbolično prav na Švedskem in na strmini, kjer je 20. decembra 2012 začela zbirati zmage, v Areju dosegla 86. zmago in se izenačila z legendarnim Ingemarjem Stenmarkom.

Sama je nato na vrh večne lestvice stopila že dan pozneje, spet v Areju. Novembra 2023 je zmagala na 90. tekmi, zdaj pa se je na svoji 278. v svetovnem pokalu podpisala pod izjemen mejnik. Poleg že omenjenih 63 slalomskih zmag ima v svoji zbirki še 22 veleslalomskih, po pet zmag je dosegla v superveleslalomih in paralelnih tekmah, štiri v smukih, ima pa tudi eno kombinacijsko zmago. Od njene prve do (za zdaj) zadnje zmage je minilo natančno 4.456 dni, v tem času je v vitrine pospravila še pet velikih kristalnih globusov in enajst malih za končne zmage v posameznih disciplinah.

Kilde dosežek svoje izbranke spremljal iz bolniške postelje

Čestitke ob njenem izjemnem dosežku so hitro začele deževati z vseh strani, s posebno objavo pa se ji je na Instagramu poklonil tudi njen zaročenec, norveški smučar Aleksander Aamodt Kilde, ki še naprej okreva po grozljivem padcu lani v Wengnu, zaradi katerega bo v celoti izpustil tudi to sezono. Norvežan je sicer ob tem še sporočil, da je prestal še eno operacijo rame, ki mu je v zadnjih mesecih zaradi bakterijske okužbe ter nepravilnega celjenja povzročila ogromno težav.

"Oprosti, Mikaela, vem, da sovražiš pogovore o 'GOAT' (greatest of all times, najboljša oziroma največja vseh časov, op. p.), a včasih moraš svojemu fantu dovoliti, da se malo pohvali. Danes si dosegla svojo stoto zmago v svetovnem pokalu – vau! Tako sem ponosen nate in vso srečo tistemu, ki bo skušal napasti ta rekord. A še bolj kot tvoji dosežki pri tebi izstopa to, kakšna oseba si vsak dan. To je veliko več kot katerokoli število zmag. Kot najbolje praviš tudi sama – to je le številka," je zapisal Kilde. "Mimogrede, tekmo sem spremljal iz bolniške postelje po še eni načrtovani in upam, da tudi zadnji operaciji rame," je še dodal Norvežan.

