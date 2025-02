Mikaela Shiffrin piše novo poglavje smučarske zgodovine!

Mikaela Shiffrin ima največ zmag v svetovnem pokalu v zgodovini, tako med moškimi kot ženskami. Velja za eno najboljših smučark vseh časov, to pa je še enkrat več dokazala z današnjo 100. zmago na tekmah svetovnega pokala. Shiffrin je med drugim dvakratna olimpijska prvakinja, petkratna skupna zmagovalka svetovnega pokala, s svetovnih prvenstev pa ima osem zlatih medalj. Prvo zmago je dosegla leta 2012, ko je bila stara vsega 17 let.

Ta zmaga je za slovito Američanko še toliko bolj pomembna, potem ko je konec lanskega leta staknila težko poškodbo v Killingtonu in je bila kar nekaj časa odsotna z belih strmin.

Američanki je v cilju odleglo. Foto: Guliverimage

"Danes se je veliko stvari obrnilo v mojo smer, nekaterim drugim pa se je moralo zalomiti. Camille Rast (v prvi vožnji je tik pred ciljem odstopila op. p.) je bila v prvi vožnji zelo hitra, zato je moralo iti veliko stvari meni v prid. Ampak na koncu sem tudi sama nekaj naredila pravilno," je po veliki zmagi povedala presrečna 29-letna smučarka.

Shiffrin je postala šele četrta smučarka, ki je dosegla zgodovinski mejnik. Tako se je pridružila telemark smučarki Amelie Wenger-Reymond, ki je dosegla neverjetnih 164 zmag, smučarki tekačici Marit Bjorgen (114 zmag) in akrobatski smučarki Conny Kissling, ki je dosegla 104. zmage.

Seznama smučarjev z največ zmagami v svetovnem pokalu:

* Alpski smučarji:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 100 zmag*

2. Ingemar Stenmark (Šve) 86

3. Lindsey Vonn (ZDA) 82*

4. Marcel Hirscher (Avt) 67

5. Annemarie Moser-Pröll (Avt) 62

6. Vreni Schneider (Švi) 55

7. Hermann Maier (Avt) 54

8. Alberto Tomba (Ita) 50

9. Renate Götschl (Avt) 46

. Marc Girardelli (Luk) 46

. Lara Gut-Behrami (Švi) 46*

12. Marco Odermatt (Švi) 45*

* Športniki v ostalih tekmovanjih pod okriljem Fisa in IBU:

1. Amelie Wenger-Reymond (Švi), telemark 164 zmag

2. Marit Bjoergen (Nor), tek na smučeh 114

3. Conny Kissling (Švi), smučanje prostega sloga 106

4. Mikaela Shiffrin (ZDA), alpsko smučanje 100*

5. Mikael Kingsbury (Kan), smučanje prostega sloga 96*

6. Ole Einar Bjoerndalen (Nor), biatlon 95

7. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor), tek na smučeh 95*

8. Therese Johaug (Nor), tek na smučeh 87*

9. Ingemar Stenmark (Šve), alpsko smučanje 86

10. Lindsey Vonn (ZDA), alpsko smučanje 82*

* - še aktivni športniki