Lani jeseni se je življenje 29-letnemu Nielsu Hintermannu obrnilo na glavo, potem ko je prejel sporočilo, ki je specialista za hitri disciplini močno presenetilo. Pred diagnozo ni imel nobenih simptomov, je pa med treningom v Južni Ameriki opazil bulo na vratu. Zatem so mu ob vrnitvi v domovino odkrili raka. Sledila je faza intenzivne terapije, med katero je prestal več ciklov kemoterapije. "Sedel sem v avtu, ko me je poklical moj zdravnik. Rekel mi je, da imam limfnega raka. V tistem trenutku se je moje življenje obrnilo za 180 stopinj," se je za švicarske medije takrat spominjal alpski smučar, ki je zatem bil boj z boleznijo. Bil je odločen, da jo bo premagal, kar mu je naposled uspelo.

Po uspešno opravljeni terapiji in uradni potrditvi okrevanja Hintermann zdaj načrtuje vrnitev na smuči. V sporočilu za javnost se je zahvalil zdravstvenim delavcem in vsem, ki so ga podpirali v tem zahtevnem času. Poudaril je, kako zelo je pogrešal šport in da je motiviran, da se kmalu vrne na smučišča. Vrnitev sicer načrtuje za prihajajočo sezono. "Dnevi niso bili vedno lahki, a sem seveda več kot vesel, da je tega obdobja konec in da imam spet jasen cilj, čeprav pot do tja še ni povsem jasna. Zahvaljujem se vsem za podporo in moč, ki ste mi jo dali v zadnjih nekaj mesecih," je ob tem dodal Hintermann, katerega mama je Slovenka Sonja Hladnik.

Specialist za hitre discipline je v svetovnem pokalu sedemkrat stal na odru za zmagovalce, trikrat je zmagal, zadnjič februarja lani na smuku v Kvitfjellu.

Preberite še: