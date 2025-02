Ilka Štuhec končno zadovoljna, dosegla najboljši izid sezone

Cornelia Hütter je dosegla deveto zmago v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage Mariborčanka Ilka Štuhec se je na progo podala s številko pet in v srednjem delu proge odpeljala nekaj drugačnih linij kot tekmice pred njo in v cilju povedla. Po dolgem času smo jo videli zadovoljno. Od tekmovalk iz prve petnajsterice so se pred njo prebile samo tri Italijanke in Avstrijka Cornelia Hütter, ki je s prednostjo 71 stotink pred Mariborčanko povedla. Tako je osvojila svojo deveto zmago na tekmah svetovnega pokala.

Od tekmovalk z višjimi številkami se je pod vrh najprej prebila svetovna prvakinja Američanka Breezy Johnson. Zaostala je 40 stotink. Njena rojakinja Lindsey Vonn je zaostala sekundo in 15 stotink, a so bile razlike od druge navzdol tako majhne, da to ni zadoščalo za prvo deseterico in je končala na 13. mestu. S številko 27 je bila blizu senzaciji Nemka Emma Aichner. Na vmesnih časih se ji je nasmihala celo zmaga, v cilju pa je za Hütterjevo zaostala 15 stotink. Doslej še ni bila boljša kot peta (na superveleslalomu predlani prav v Kvitfjellu).

Alpsko smučanje, Kvitfjell, smuk (ž):



1. Cornelia Hütter (Avt) 1:31,46

2. Emma Aichner (Nem) +0,15

3. Breezy Johnson (ZDA) +0,40

4. Sofia Goggia (Ita) +0,44

5. Federica Brignone (Ita) +0,51

6. Laura Pirovano (Ita) +0,55

7. Ilka Štuhec (Slo) +0,71

8. Jacqueline Wiles (ZDA) +0,84

9. Ester Ledecka (Češ) +0,99

10. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) +1,00

... 13. Lindsey Vonn (ZDA) +1,15

Štuhceva je zdaj s 114 točkami na 11. mestu smukaškega seševka. Po petih tekmah od devetih vodi Brognone. Bo pa bitka za mali kristalni globus še zelo zanimiva, saj imata Italijanka Soffia Goggia in Hütter le nekaj točk zaostanka.

V soboto bo v Kvitfjellu na sporedu še en smuk (10.30), v nedeljo pa superveleslalom (10.30).

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (24/35):



1. Federica Brignone (Ita) 1.044 točk

2. Lara Gut-Behrami (Švi) 831

3. Zrinka Ljutić (Hrv) 753

4. Sofia Goggia (Ita) 671

5. Sara Hector (Šve) 666

6. Camille Rast (Švi) 662

7. Alice Robinson (NZ) 525

8. Lara Colturi (Alb) 504

9. Cornelia Hütter (Avt9 495

10. Wendy Holdener (Švi) 466

...

30. Neja Dvornik (Slo) 199

35. Andreja Slokar (Slo) 168

37. Ilka Štuhec (Slo) 167

47. Ana Bucik Jogan (Slo) 119



Smukaški seštevek (5/9):



1. Federica Brignone (Ita) 334 točk

2. Sofia Goggia (Ita) 310

3. Cornelia Hütter (Avt) 308

4. Lara Gut-behrami (švi) 197

5. Laura Pirovano (Ita) 164

6. Breezy Johnson (ZDA) 163

...

11. Ilka Štuhec (Slo) 114