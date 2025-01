"To je neverjetno, da po takšnih poškodbah …," nam je v pogovoru o neverjetni vrnitvi 40-letne smučarke Lindsey Vonn zaupal Boštjan Kline, naš nekdanji vrhunski smučar v hitrih disciplinah. Bi se tudi on vrnil na takšen način?

Alpska smučarka Lindsey Vonn je zadnji konec tedna marsikaterega ljubitelja smučanja pustila odprtih ust. Američanka je bila odsotna pet let in ko je sporočila, da se vrača na bele strmine, je bil marsikdo ob tem skeptičen in dvomil, da se lahko vrne v velikem slogu. A 40-letna smučarka je dokazala ravno nasprotno. Že na svoji prvi tekmi v St. Moritzu je bila v superveleslalomu 14., zadnji konec tedna je v St. Antonu zablestela s šestim mestom v smuku, dan pozneje pa je bila v superveleslalomu četrta.

Lindsey Vonn je v nedeljo presenetila s četrtim mestom v superveleslalomu. Foto: Reuters

"Nekaj neverjetnega"

Za strokovno mnenje smo prosili Boštjana Klineta, našega nekdanjega vrhunskega tekmovalca v hitrih disciplinah, ki se je v svoji karieri trikrat zavihtel na stopničke. Najbolj je odmevala njegova smukaška zmaga leta 2017 v Kvitfjellu. Njegova kariera se je končala zaradi težke poškodbe, zato morda še toliko bolj razume, kaj trenutno uspeva Lindsey Vonn.

"Tekmuje z umetnim kolenom in vožnji, ki ju je odpeljala konec tedna, sta nekaj neverjetnega. Po drugi strani pa so to veliki športniki. To so zmagovalci, ki imajo očitno nekaj v sebi in lahko prikažejo takšne predstave, kadar si zamislijo. Tudi če jih zbudiš sredi noči, vstanejo in lahko odpeljejo vrhunsko vožnjo. Menim, da bi tudi Marcel Hirscher lahko naredil nekaj podobnega, če se ne bi poškodoval. To je druga mentaliteta."

"To so ljudje, ki so tehnično, psihološko in fizično na višji ravni." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Zadnja dva uspeha 40-letnice je verjetno z začudenjem spremljala tudi kakšna smučarka na tekmi. Sta bili ti dve predstavi Vonn klofuta za preostale tekmovalke, ki se že ves čas trudijo in tekmujejo? Kline je prepričan, da ne, saj je Lindsey ena redkih tekmovalk takšnega kova.

"Lindsey Vonn bi lahko primerjali z Mikaelo Shiffrin. Tudi ona bi, če ne bi tekmovala pet let in bi se vrnila, verjetno dosegala vrhunske rezultate. To so ljudje, ki so tehnično, psihološko in fizično na višji ravni. Oni drugače dojemajo tekme. In tega po mojem mnenju tekmovalci takšnega kova ne izgubijo. Pri smučanju so pomembne veščine in občutki. To so dejavniki, ki jih ne izgubiš kar tako. Pravzaprav se s tem rodiš, samo stvari moraš peljati v pravo smer in jih negovati. Ne, vsekakor to ni nobena klofuta za preostale smučarke," nam je povedal Mariborčan in razkril, da je od samega začetka verjel v njeno vrnitev in da je samo še vprašanje časa, kdaj se bo zavihtela na stopničke. Dodaja, da ne bi bil presenečen, če bi tudi zmagala.

Boštjan Kline leta 2017, ko je zmagal v smuku v Kvitfjellu. Foto: Guliverimage

On nikakor ne

Da je Vonn pri teh letih še vedno tako dobro pripravljena, je po mnenju našega sogovornika skupek marsičesa. Pomembno vlogo igrajo njeni dobri geni in poudaril je, da je bila v času, ko ni tekmovala, vseskozi športno aktivna in ohranjala dobro fizično kondicijo. "Če delaš na sebi, je lažje doseči vrhunsko raven, kot pa če začenjaš z ničle."

Ko smo ga ob koncu pogovora bolj za šalo izzvali, ali bi se tudi on na takšen način vrnil na bele strmine, nam je v smehu odvrnil. "Ne, nikakor ne. Tudi Lindsey Vonn in Marcela Hirscherja ne razumem najbolje, ampak to so ljudje, ki delujejo drugače in drugače dojemajo stvari. Ne razumem ju, ampak ju podpiram. Jaz pa se zagotovo ne bom vrnil."

Preberite še: