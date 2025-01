Čustvena Lindsey Vonn odgovorila kritikom

Čeprav je najava Lindsey Vonn, da se bo vrnila v svet alpskega smučanja pred nekaj meseci naletela na številne ostre in burne kritike, pa 40-letna Američanka dokazuje, da nikakor še ni rekla zadnje. Po 14. mestu na superveleslalomu v St. Moritzu, je Vonn danes nastopila še na svojem prvem smuku po vrnitvi v svetovni pokal in takoj zablestela s šestim mestom, za stopničkami pa je na skrajšanji preizkušnji na koncu zaostala le štiri desetinke sekunde. Dosežek Vonn je še toliko bolj zavidljiv ob podatku, da kar pet let ni bila v pogonu svetovnega pokala in ima od lanskega aprila umetni kolenski sklep.

Ameriška smučarka je bila s številko 32 na smuku v St. Antonu najhitrejša v zgornjem delu proge, kjer se je vozila s hitrostjo kar 124 kilometrov na uro, na koncu pa je za 58 stotink sekunde zaostala za najhitrejšo Federico Brignone, kljub temu pa je ob prihodu v cilj razumljivo prekipevala od navdušenja.

Lindsey Vonn v objemu zmagovalke Federice Brignone. Foto: Guliverimage

"Res sem se zabavala, kljub šestemu mestu pa sem naredila nekaj napak, vem, da sem lahko še hitrejša, a glede na to, da je bil to moj prvi smuk po šestih letih je to povsem zadovoljivo. Smuk je bil vedno moja najljubša disciplina. Verjetno sem nekje pri 17 letih na tekmah svetovnega pokala nastopila s številko izven najboljše trideseterice, tako da glede na vse skupaj je to odličen uvod v vrnitev. S petim mestom bi bila sicer še malce bolj zadovoljna kot s šestim," je z nasmehom za Eurosport dejala čustvena Vonn, ki je imela ob tem v mislih 21-letno Švicarko Malorie Blanc, ki je s številko 46 na koncu le za sedem stotink zaostala za zmagovalko Brignone.

"To je zame res velik dan, ob občinstvu in vzdušju je bilo vse skupaj zame zelo čustveno. Vem, da nimam česa izgubiti, v svoji karieri sem storila že vse, kar sem si želela, zdaj imam samo priložnost, da se spet zabavam. To me osvobaja. Res mi je žal, da danes ni bilo dovolj za stopničke, bilo je tako blizu, a še vedno sem zadovoljna. Zaupam vase in vem, da je vsaka tekma naslednji korak," samozavesti ne skriva 40-letna smučarka. "Vem, da so bili ob moji vrnitvi prisotni tudi negativni komentarji, a mi dajejo moji navijači res ogromno energije in moči, njihova podpora je vse. Ne vem, zakaj bi bilo pri 40 letih konec življenja, še vedno lahko dosežeš kar hočeš, če za to trdo delaš. Življenje je res kratko, zato je treba uživati v vsakem trenutku," je še dodala Vonn in tako odgovorila na kritike, ki jih je bila deležna v zadnjih mesecih.

Malorie Blanc se je senzacionalno prebila na drugo mesto. Foto: Guliverimage

V nedeljo nova priložnost

V nedeljo bodo smučarke nastopile še v superveleslalomu, Američanka je v tej disciplini nastopila že pred tremi tedni v St. Moritzu, kjer je bila 14. "V smuku se počutim malce bolj sproščeno in samozavestno kot v superveleslalomu, a to progo v St. Antonu res dobro poznam, možno je vse," je še dodala Vonn. 40-letna Američanka je v svoji karieri svetovnega pokala do zdaj zbrala 82 zmag, od tega je dobila kar 43 smukov. Njen zadnji nastop v svetovnem pokalu na smukih je bil januarja 2019, ko je v Cortini d'Ampezzo v Italiji osvojila deveto mesto. Nekaj ​​tednov pozneje je osvojila bron na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Areju na Švedskem, preden se je zatem upokojila.

Švicarska senzacija

Skoraj 20 let mlajša Švicarka Malorie Blanc pa je z drugim mestom poskrbela za senzacijo dneva, potem ko se ji je senzacionalna zmaga izmaknila le za sedem stotink sekunde. "Težko je najti besede za to. Ne razumem še povsem, kaj se je zgodilo. Poskušala sem le voziti sproščeno in se zabavati. To je delovalo," je bila vidno šokirana in hkrati navdušena po koncu tekme 21-letna Švicarka. Njen prvi start med elito na tekmi v superveleslalomu 21. decembra lani v St. Moritzu se je končal z odstopom, a je svetovna mladinska svetovna prvakinja v superveleslalomu med elito navdušila že na drugi tekmi.

