Mikaela Shiffrin sporočila veselo novico

Na pragu svoje 100. zmage v svetovnem pokalu je Mikaela Shiffrin konec novembra grdo padla v Killingtonu v Vermontu, nato pa obležala ob robu proge. Ob tem je utrpela vbodno rano v trebuhu, stanje pa se je po prvem posegu še nekoliko zapletlo. Zdravniki so ji najprej vstavili vakuumsko črpalko za rane za odtekanje tekočine, a to ni bilo dovolj, zato se je zdravljenje še izdatneje podaljšalo. "Sesalnik za rane preprosto ni bil sposoben pravilno odvajati tekočine iz mojega telesa, da bi se lahko zacelilo, zato so me morali operirati," je takrat sporočila Američanka, ki je zatem vendarle začela proces okrevanja.

Ob uspešnih pripravah zunaj belih strmin pa je Shiffrin v tem tednu dočakala tudi prve zavoje na belih strminah. "Napredujemo," je ob tem zapisala Američanka, ki je na Instagramu objavila video svojega smučanja. "Uspešna preizkušnja na snegu. Opravili smo tri vožnje, ni bilo nič norega, a bilo je tako zelo zabavno," je še sporočila Shiffrin.

Za zdaj še ni znano, kdaj se bo ameriška šampionka vrnila na tekme svetovnega pokala, medtem pa se njene tekmice pripravljajo na nadaljevanje svetovnega pokala, ki bo ta konec tedna v St. Antonu v Avstriji. Najprej bo na vrsti smuk, ki mu bo sledil še superveleslalom. Nastopila bo tudi Ilka Štuhec, poleg nje bo visoko uvrstitev lovila povratnica v smučarsko karavano Lindsey Vonn.

