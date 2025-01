"Progo poznam, a zadnji spomini od tukaj niso najboljši. Vseeno vem, kaj moram narediti, in upam, da bom to naredila," pred koncem tedna v St. Antonu pravi edina slovenska predstavnica v hitrih disciplinah v alpskem smučanju Ilka Štuhec.

Edino slovensko predstavnico v hitrih disciplinah v alpskem smučanju Ilko Štuhec ta konec tedna čaka smuk in superveleslalom v St. Antonu.

Mariborčanka ima z avstrijskim smučiščem nekoliko neporavnane račune. Na zadnjih treh superveleslalomih v letih 2021 in 2023 je odstopila, najboljši smukaški rezultat v Arlbergu pa je zabeležila leta 2021, ko je bila en dan peta in drugi dan šesta. Izkušena smučarka je pripravljena, da letvico dvigne še višje.

"Progo poznam, a zadnji spomini od tukaj niso najboljši. Vseeno vem, kaj moram narediti, in upam, da bom to storila." Foto: Reuters

Pred St. Antonom trenirala z moškimi

"Treningi v zadnjem obdobju so bili normalni. Po tekmah v St. Moritzu sem imela nekaj dni počitka in potem trening veleslaloma na Peci. Nato je sledil manjši premor od smučanja, ko sem se posvečala zadnjemu večjemu vložku kondicije v tej sezoni za prihodnje tri konce tedne tekmovanj. Tik pred St. Antonom sem trenirala z moškimi v Sarentalu. Zanimivo je bilo, ker sem bila spet nekje prvič, bila sem navdušena, čeprav nam je zaradi vremena odpadel en dan treninga. Kljub temu sem dobila nazaj prave občutke za prihodnje tri tedne tekmovanj. V St. Antonu bo drugi smuk sezone, če bo vreme dobro. Progo poznam, a zadnji spomini od tukaj niso najboljši. Vseeno vem, kaj moram narediti, in upam, da bom to storila," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) dejala Štuhec.

Cornelia Hütter je bila najhitrejša na edinem smuku letošnje sezone. Foto: Guliverimage

Na prvem smuku avstrijsko zmagoslavje

V letošnji sezoni je bil zgolj en smuk, v Beaver Creeku je slavila Cornelia Hütter, druga je bila Sofia Goggia, tretja pa Lara Gut-Behrami. Štuhec je na ameriškem prizorišču vknjižila deseto mesto.

V St. Antonu je v soboto ob 11.15 na sporedu smuk, v nedeljo ob isti uri pa še superveleslalom.

