Samuel Kolega je s tretjim mestom dosegel uspeh kariere. Foto: Guliverimage Potem ko so alpske smučarke prve tekme leta 2025 svetovnega pokala opravile v Kranjski Gori, so smučarji na prvi tekmi v novem letu tekmovali v Dolomitih di Brenta. Madonna di Campiglio že tradicionalno gosti nočni slalom. V prvem vožnji je bil razred zase Norvežan Atle Lie McGrath, ki je dobro izkoristil postavitev svojega trenerja. Njegovi rojaki so bili manj uspešni, Henrik Kristoffersen je zaostal več kot sekundo, še nekaj več Alexander Steen Olsen, Timon Haugan pa je odstopil. Od favoritov je na strmi in ledeni progi, a ne na najtežji postavitvi, odstopil še Francoz Clement Noel. Do odstopa je bil v prvi vožnji hitro na progi Šved Kristoffer Jakobsen. Več si je želel tudi Lucas Pinheiro Braathen, Norvežan, ki od te sezone nastopa za Brazilijo, je zaostal sekundo in 45 stotink ter bil 16. V finalu je napredoval na deveto mesto.

Atle Lie McGrath je vodil po prvi vožnji, v finalu pa odstopil. Foto: Guliverimage Filip Zubčić, Avstrijca Michael Matt in Manuel Feller, Steen Olsen in nenazadnje vodilni po prvem teku Lie McGrath. Je pa vožnjo svoje kariere odpeljal Albert Popov. Sedemindvajsetletni Bolgar je bil najhitrejši in je z osmega napredoval na prvo mesto. Njena prva zmaga, prve stopničke, sploh prve stopničke kateregakoli Bolgara po dolgih 40 letih. Za 44 stotink je na strmini Canalone Miramonti pustil za sabo Švicarja Loica Meillarda, tretji pa je bil Hrvat Samuel Kolega, ki je zaostal še dve stotinki več. Tudi zanj je to uspeh kariere. Popov, ki ga je treniral tudi slovenski trener, leta 2015 preminuli Drago Grubelnik, je šele drugi Bolgar, ki se ponaša z zmago v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Pred natanko 45 leti, osmega januarja 1980, je takrat zmagal Peter Popangelov na slalomu v Lenggriesu v Nemčiji.

Madonna di Campiglio, slalom (m):



1. Albert Popov (Bol) 1:45,22

2. Loic Meillard (Švi) +0,44

3. Samuel Kolega (Hrv) +0,46

4. Steven Amiez (Fra) +0,64

5. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,74

6. Linus Strasser (Nem) +0,82

7. Daniel Yule (švi) +0,87

8. Benjamin Ritchie (ZDA) 0,92

9. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +1,03

10. Fabio Gstrein (Avt) +1,05



Odstop: Clement Noel (Fra), Timon Haugan (Nor), Marco Scharz (Avt), Kristoffer Jakobsen (Šve), Tijan Marovt (Slo), Filip Zubčić (Hrv), Michael Matt (Avt), Alexander Steen Olsen (Nor), Manuel Feller (Avt), Atle Lie McGrath (Nor) ...

Odstop Marovta, trener vseeno zadovljen

Tijan Marovt Foto: Guliverimage Italijansko tradicionalno prizorišče slovi po izjemno ledeni progi, kar omogoča dobro smučanje tudi visokim številkam. Edini slovenski predstavnik na tekmi Tijan Marovt, ki je nastopil s številko 64, se je nadejal, da bi to lahko bila voda na njegov mlin. Da končno pride do prvih točk v svetovnem pokalu! Bil je solidno na progi, obetala se mu je uvrstitev tik za prvo trideseterico, nakar je nekaj vrat pred ciljem odstopil. Na tej strmini se je Slovenija že veselila: Jure Košir je zmagal leta 1993, Bojan Križaj pa leta 1984.

"Preparacija in tekma je bila po dolgem času na zelo visoki ravni. Razmere so bile dobre tudi za tekmovalce z višjimi številkami. Tijan je podobno kot v Alti Badiu smučal dobro, predvsem v zgornjem delu. Malo preveč rezervirano se je lotil strmine, nato pa se mu je primerila klasična slalomska napaka, saj je zajahal količek. Lahko pa rečem, da sem z njegovim nastopom zadovoljen, pa čeprav je odstopil," je nastop Marovta opisal trener Sergej Poljšak.

Na slalomski preizkušnji pod žarometi je svoj slalomski debi v svetovnem pokala dočakal Tvrtko Ljutić, starejši brat Zrinke Ljutić. Tvrtko bi moral debitirati že na začetku sezone v Leviju, a si je tik pred tem na treningu poškodoval roko in si moral vzeti nekaj premora. Na progo se je podal s številko 71 in zaostal dobrih pet sekund. Bil je uvrščen kot zadnji, 50. Odstopilo je kar 23 tekmovalcev.

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (15/38):



1. Marco Odermatt (Švi) 630 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 514

3. Loic Meillard (Švi) 394

4. Atle Lie McGrath (Nor) 382

5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 290

6. Timon Haugan (Nor) 273

7. Aleksander Steen Olsen (Nor) 250

8. Clement Noel (Fra) 240

9. Vincent Kriechmayr (Avt) 219

10. Mattia Casse (Ita) 212

...

17. Žan Kranjec (Slo) 168

24. Miha Hrobat (Slo) 127

66. Martin Čater (Slo) 52



Slalomski seštevek (5/10):



1. Loic Meillard (Švi) 325 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 315

3. Clement Noel (Fra) 240

4. Atle Lie McGrath (Nor) 222

5. Samuel Kolega (Hrv) 189

6. Timon Haugan (Nor) 179

7. Albert Popov (Bol) 152

8. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 151

V januarju specialiste za slalom čaka kar pet prizorišč: po Madonni di Campiglio so slalomske tekme predvidene še v Adelbodnu, Wengnu, Kitzbühelu in Schladmingu.

Zaradi vremenske napovedi za konec tedna so organizatorji tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev v Adelbodnu zamenjali. Slalom bo torej v soboto, veleslalom pa bo po novem na sporedu v nedeljo. Kot so dodali pri Fisu, je cilj povečati možnosti za uspešno izvedbo obeh tekmovanj.