Velika zmaga Zrinke Ljutić pred številnimi Hrvati in odlična vožnja Andreje Slokar!

Hrvaška smučarka Zrinka Ljutić je velika zmagovalka slaloma v Kranjski Gori. Hrvatica je skupaj z Wendy Holdener vodila že po prvi vožnji, v drugi pa še dodatno pritisnila na plin in Švicarko potisnila na drugo mesto (+0.16). Tretja je bila Švedinja Anna Swenn Larsson z 1,19 sekunde zaostanka. Na podkorenski strmini se je odlično znašla tudi Andreja Slokar, ki je tekmo končala na sedmem mestu, Neja Dvornik pa je osvojila 17. mesto. Ana Bucik Jogan, Lila Lapanja in Caterina Sinigoi so bile prepočasne za preboj v drugo vožnjo, medtem ko je Nika Tomšič odstopila.

Andreja Slokar je prvo vožnjo končala na devetem mestu, v drugi pa prišla kot prva v cilj, na vrhu je zamenjala dolgo vodilno Avstrijko Katharino Liensberger, do konca pa pridobila dve mesti. Za zmagovalko je zaostala 2,35 sekunde.

Tudi tokrat je pohvalila navijače, ki jih je slišala celo do startne hišice. "Zelo sem zadovoljna, še posebej zato, ker se mi je zdelo, da grem res slabo in sem si pred zadnjo strmino rekla, zdaj pa res moram iti. Mislim, da sem drugič v tej sezoni prevzela vodstvo v cilju, tako da fino," se je smejalo Ajdovki, ki jo je v cilju pričakala močna navijaška podpora. "Me veseli, da četudi sem delala dosti napak, sem vseeno sestavila zadnji del proge. Se ne streznim takoj, a sem se streznila vaj za strmino, kar je v primerjavi z lansko sezono velik napredek."

Andreja Slokar je odlično opravila s finalno vožnjo na podkorenski strmini. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Današnji dan je bil resnično težak. Andreja ni mogla preboleti včerajšnjega rezultata," je o bil iskren Andrejin trener Boštjan Božič. "Zjutraj je bila v težki situaciji, a je nato pokazala vse kar zna. Nista bila sicer to še vožnji, da bi pokazala vse kar zna, a so bili super odseki in nekaj sivih lis, ki pa bodo do konca sezone že zabrisane in bo potem to vlekla naprej."

Neja Dvornik je slalomsko preizkušnjo v Kranjski Gori končala na 17. mestu. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Neja Dvornik je prvo vožnjo končala na 20. mestu, v drugi pa kljub neprepričljivi vožnji in zaostanku 3,32 sekunde pridobila nekaj mest. "Načeloma je vse štimalo, ni bilo nobenih težav, je pa manjkala tista iskrica, kar naredi razliko, ali si na koncu med prvimi ali v povprečju. Nekaj sem imela težav z nastavitvami, nisem se najbolje znašla," je po nastopu v drugi vožnji priznala Dvornik. "Na koncu sem zadovoljna, saj je bil to moj najboljši vikend v Kranjski Gori," je ocenila Korošica, v soboto osma v veleslalomu.

Ana Bucik Jogan, ki je pred tremi leti v Kranjski Gori navdušila s petim mestom, je bila 35., Lila Lapanja, od lani članica slovenske ekipe, 44., Caterina Sinigoi pa 55. Nika Tomšič prve vožnje ni končala.

Kranjska Gora, slalom (Ž):



1. Zrinka Ljutić (Hev) 1:39,62

2. Wendy Holdener (Švi) +0,16

3. Anna Swenn Larsson (Šve) +1,19

4. Camille Rast (Švi) +1,36

5. Melanie Meillard (Švi) +1,44

6. Sara Hector (Šve) +1,96

7. Andreja Slokar (Slo) +2,35

...

17. Neja Dvornik (Slo) +3,32



- brez finala:

35. Ana Bucik Jogan (Slo)

44. Lila Lapanja (Slo)

55. Caterina Sinigoi (Slo)

- odstop:

Nika Tomšič (Slo)



Skupni seštevek (12/34):



1. Zrinka Ljutić (Hrv) 456 točk

2. Sara Hector (Šve) 447

3. Camille Rast (Švi) 433

4. Federica Brignone (Ita) 319

5. Wendy Holdener (Švi) 316

6. Lara Gut-Behrami (Švi) 309

...

20. Neja Dvornik (Slo) 138

24. Andreja Slokar (Slo) 113

39. Ana Bucik Jogan (Slo) 73

45. Ilka Štuhec (Slo) 50



Slalomski seštevek (5/10):



1. Zrinka Ljutić (Hrv) 309

2. Camille Rast (Švi) 305

3. Wendy Holdener (Švi) 265

4. Lena Dürr (Nem) 235

5. Katharina Liensberger (Avt) 234

6. Anna Swenn Larsson (Šve) 206

...

11. Andreja Slokar (Slo) 113

20. Neja Dvornik (Slo) 55

Veliko navijačev, štiri Slovenke brez finala

V ciljni areni v Podkorenu se je zbralo ogromno navijačev, kar je še posebej razveselilo slovenske tekmovalke. "Hvala vsem, ki ste prišli. Je tako lepo, ko prideš v cilj in slišiš vse te, ki navijajo zate. Res hvala, hvala," je bila glasne podpore svojih navijačev že po prvi vožnji vesela Andreja Slokar.

Foto: Matej Podgoršek

V ciljni areni se je zbralo ogromno hrvaških navijačev. Foto: Matej Podgoršek Na vrhu glavne tribune so z velikimi črkami izpisali njeno ime, je pa res, da so najbolj številni hrvaški navijači Zrinke Ljutič. Za podporo se je zahvalila tudi Neja Dvornik: "Lepo vas je slišati. Pred vami je nekaj posebnega nastopati. Bom dala vse od sebe, da boste lahko v drugo še bolj glasni."

Andreja in Neja kljub uvrstitvi v finale s svojim prvim nastopom nista bili najbolj zadovoljni. "Nisem preveč zadovoljna. Do zadnje strmine sploh nisem smučala. Imela sem veliko enih dvomov zaradi nastavitev, saj se podlaga spreminja tekom proge. In je res težko zadeti. Ogrevalna proga tudi ni enaka. Za drugo bomo to skušali popraviti. Mislim, da je skok po razpredelnici navzgor vseeno možen," je o prvem nastopu povedala Dvornik. "Od štarta do ravnine je čuden sneg. Je leden, a po drugi strani ima veliko oprijema. In je zato težko zadeti prave robnike. Mislim, da bomo znali za drugo vožnjo bolje zadeti."

Ana Bucik Jogan Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Še manj zadovoljna je bila s svojo predstavo Ana Bucik Jogan, ki bo ostala brez nastopa v drugi vožnji. "Proga je dobro utrjena in zato tudi zahtevna. Jaz žal v slalomu ne uspem dobiti prave sproščenosti, ki je potrebna za razvoj prave hitrosti. In to se pozna, da je hitrost ves čas malo nižja, kot bi morala biti. Čas je nato temu primeren. Žal nekako ne morem tega obrniti," je bila precej razočarana Novogoričanka, ki je za vodilnima zaostala dve sekundi in 69 stotink. "Podlaga se spreminja in zato je bila priprava smuči zahtevna. A pri meni to ni bil glavni razlog za slabši nastop," ni iskala izgovorov.

Lila Lapanja Foto: Aleš Fevžer Na tekmi sta nastopili tudi ameriška in zamejska Slovenka Lila Lapanja in Caterina Sinigoi. "Manj kot ena sekunda od prvih 30. Bila sem zadovoljna, da sem imela priložnost natopiti, tudi zato ker sem imela zadnji mesec nekaj težav z zdravjem. Vem, da smučam zelo dobro, vem pa, da mi manjka malo energije in eksplozivnosti za spodnji del proge. A to bo prišlo z malo več treninga in da najdem samozavest za celotno progo," je povedala Lapanja, ki je zaostala dobre tri sekunde.

Več kot štiri pa debitantka v svetovnem pokaluSinigoi: "Želela sem dati vse od sebe. Vedela sem, da je na prvih vratih malo bolj drseče in sem mogoče zato štartala z malo več spoštovanja. A sem se do konca borila in sem zadovoljna, da sem prišla do cilja."