Najboljši poškodovani, nepredvidljiv slalom priložnost za Slovenke

Alpske smučarke so v tej sezoni že pri četrtem od desetih slalomov, ki po poškodbah Mikaele Shiffrin in Petre Vlhove postajajo vse bolj nepredvidljiva disciplina. Na visoka mesta na Semmeringu v Avstriji ciljajo tudi tri Slovenke, Neja Dvornik, Andreja Slokar in Ana Bucik Jogan. Prva vožnja se začne ob 10.30, finalna tri ure pozneje.