Neja Dvornik je bila z osmim mestom na sobotnem veleslalomu v Kranjski Gori najboljša Slovenka. V zadnjem letu dni je naredila velik korak naprej, zdaj se konstantno uvršča med najboljših 20. Kako ji je to uspelo, smo vprašali njo in trenerja Denisa Šteharnika. Priložnost še za kaj več od osmega mesta bo na nedeljskem slalomu. "Želim si napadati in ne razmišljati o rezultatu. In morda tako dodam še češnjo na vrhu torte."

Njen tretji najboljši dosežek v svetovnem pokalu. Foto: Aleš Fevžer Najboljši slovenski dosežek prve dne tekmovanja alpskih smučark za svetovni pokal v Kranjski Gori je dosegla Neja Dvornik. Triindvajsetletna Korošica je na veleslalomu osvojila osmo mesto, kar je njen tretji najboljši rezultat na tej ravni. Dve dobri vožnji in to pred domačo publiko ni lahko odsmučati, zato je bil njen trener Denis Šteharnik zelo zadovoljen. "Smo zelo veseli. Pozitivna ocena. Dvakrat je dobro odpeljala in to pred domačo publiko, kar je neka dodatna obremenitev za tekmovalko. Zato pozitivna ocena."

"Oba nastopa sta bila solidna, noben ni bil vrhunski in najboljši, kar zmorem. Bila pa sta napadalna. Sem vesela, da znam iz sebe iztisniti maksimum in se ne obremenjujem, kaj bo oziroma kaj ne bo." Tudi s samim rezultatom ni bila povsem zadovoljna. "Ob prihodu v cilj v drugi vožnji sem čutila malo razočaranja, ker sem si res želela prevzeti vodstvo. A pod črto sem lahko zadovoljna. Pri sami vožnji so bile še stvari, ki bi jih na treningu še znala izboljšati. Z večino delov pa sem lahko zadovoljna. Treba je samo zadeti še več zavojev in sestaviti čim več dobrih zavojev brez prekinitev."

Ne boji se več nikogar. Foto: Filip Barbalić Že ko se pogovarjaš z njo, deluje precej bolj sproščena kot pred leti. In sproščenostjo, zaupanjem vase lažje napadaš na progi. "Res je, ker čutim, da lahko, da ni tak bau bau, kot sem včasih mislila, da je. Mi je lepo, uživam v procesu in sem vesela, da je tako. Ko se enkrat začuti ta sproščenost in to, da zmoreš, je povsem drugače in lažje napadati." Kako ji je uspel ta preboj, razlaga trener Šteharnik: "Z ogromno količino dobro izvedenih zavojev, z dobrim treningom in z leti ta samozavest zraste in potem se začnejo tekmovalke zavedati, česa so sposobne in se začne odvijati v pravo smer."

Zelo pomembno, kar ji je uspelo v zadnjem letu

V zadnjem letu ima samo tri ničle. Foto: Aleš Fevžer Lani je Kranjsko Goro zapuščala brez ene same točke. Odtlej pa: 16 tekem, 13-krat je bila med 20, zdaj petič med 10. Torej samo tri ničle. Konstantnost je tu! "To je zelo pomembno. To konstantno smo dolgo iskali in sem zelo zadovoljna, da smo to dosegli. Zdaj je treba samo obdržati glavo na pravem mestu, ker hitro prihajajo nove tekme."

Prva bo že v nedeljo, slalomska, z začetkom prve vožnje ob 10. uri. "Želim si dveh res sproščenih in napadalnih voženj, da bi naredila čim več dobrih zavojev. In potem bo temu primeren tudi rezultat." Je pa v slalomu konkurenca še bolj zgoščena in bolj številna. "Običajno je res v slalomu še težje, ampak se da, je treba samo razmišljati v pravo smer in prave zavoje skupaj sestaviti."

Denis Šteharnik Foto: Vid Ponikvar Šteharnik pravi, da je Dvornikova danes sposobna uvrščanja okoli 10. mesta že s kakšno napako na progi. A deseterica je njun šele prvi cilj. "Ko pa uspe neka posebna vožnja, nekaj več, pa lahko počasi začnemo razmišljati o stopničkah." Minulo nedeljo je imela v finalu slaloma na Semmeringu že prvo priložnost za napad na stopničke. "Prvič je bila v vlogi, da lahko napade stopničke in jih je tudi napadla." Napad je bil, a tudi odnos. Prve stopničke so torej vse bližje, a to ne sme jemati kot breme. In pravi, da ga res ne. "Ker vem, da s takim pristopom in dobrim smučanjem, z napadanjem bodo slej kot prej prišle."

Ne boji se niti Shiffrin in Vlhove: Nista z Marsa!

Ko manjkata poškodovani specialistki za slalom Mikaela Shiffrin in Petra Vlhova je naloga malo lažja. A Korošica samozavestno napoveduje, da se ne bo ustrašili niti njiju. "Ampak tudi oni dve nista z Marsa in je treba samo stremeti k temu, da se izboljšujemo iz dneva v dan."

Na sobotnem veleslalomu je točke za Slovenijo osvojila še Ana Bucik Jogan, ki je bila 21. V nedeljo bo na slalomu na štartu šest Slovenk. Veliko točk je sposobna še Andreja Slokar, za Lilo Lapanjo, Niko Tomšič in debitantko v svetovnem pokalu Caterino Sinigoi bo že preboj v finale lep uspeh. Prva vožnja se začne ob 10.00, finale ob 13.00. Vstopnice so še na voljo (za stojišče 20 evrov).