Sara Hector je pred 4.808 obiskovalci za kar 1,42 sekunde ugnala drugouvrščeno predstavnico Albanije Laro Colturi, še desetinko zadaj pa je bila Alice Robinson z Nove Zelandije, ki je tako zaokrožila zmagovalni oder. Neja Dvornik je v finalni vožnji napadla, v cilj pa prišla tretja. Na koncu je po tem, ko sta za njo zaostali še Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, s katero si je v prvi vožnji delila sedmo mesto, in Američanka A J Hurt, zasedla osmo mesto. Tudi v drugi vožnji je dosegla enak čas kot ena izmed tekmic, tako da si je omenjeno mesto razdelila s pred tekmo vodilno v skupnem seštevku, Švicarko Camille Rast. Druga slovenska predstavnica v drugi vožnji, Ana Bucik Jogan, je v finalu nekaj izgubila. Na koncu je zasedla 21. mesto.

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

Dvornik ve, da ima še rezerve

"To ni najboljša vožnja, kar jih zmorem. Trudila sem se, ampak je v nekaterih delih zmanjkalo malo pravega šusa," je po finalu povedla Dvornik, ki nastopa vse bolj sproščeno, napadalno, agresivno. "Dojela sem, da je to edini način. Konkurenca je tako zgoščena, da če ne potegneš, si takoj pet, šest mest nižje. To je edini način, da se uvrščaš visoko."

Neja Dvornik je zasedla osmo mesto. Foto: Filip Barbalić

"Težka tekma. Želela sem si, da bi se bolje znašla, da bi lahko bolj napadla in tako dosegla boljši rezultat, ampak danes je bil to mogoče moj maksimum. Zdaj grem takoj na trening slaloma, da se čim bolje pripravim na nedeljski nastop," je bila po finalu redkobesedna Ana Bucik Jogan, saj je takoj odhitela na slalomski trening.

-"Težka tekma. Želela sem si, da bi se bolje znašla, da bi lahko bolj napadla in tako dosegla boljši rezultat, ampak danes je bil to mogoče moj maksimum," je dejala Ana Bucik Jogan. Foto: Aleš Fevžer

Hector nova vodilna v skupnem seštevku in veleslalomskem

Hector je z današnjo zmago prevzela tako vodstvo v skupnem seštevku, kot tudi v veleslalomskem, kjer je prehitela Italijanko Federico Brignone, ki tokrat po odstopu v prvi vožnji, ni dosegla ničesar. Dvornik se je prebila na 12. mesto veleslalomskega seštevka, skupno je 21. Bucik Jogan je 17. v veleslalomu, 37. pa skupno.

Fotoutrinki iz Kranjske Gore (Foto: Aleš Fevžer, Filip Barbalić):

Fotogalerija 1 / 10 / 10

Izidi, veleslalom: 1. Sara Hector (Šve) 1:54,86 58,05 56,81

2. Lara Colturi (Alb) 1:56,28 +1,42 59,18 57,10

3. Alice Robinson (NZl) 1:56,38 +1,52 59,52 56,86

4. Julia Scheib (Avt) 1:56,72 +1,86 1:00,28 56,44

5. Sofia Goggia (Ita) 1:56,93 +2,07 1:00,14 56,79

6. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:56,97 +2,11 59,77 57,20

7. Thea Louise Stjernesund (Nor) 1:57,09 +2,23 59,24 57,85

8. Camille Rast (Švi) 1:57,53 +2,67 1:00,39 57,14

Neja Dvornik (Slo) 1:57,53 +2,67 59,93 57,60

...

21. Ana Bucik Jogan (Slo) 1:58,92 +4,06 1:00,53 58,39 - nista se uvrstili v finale:

37. Andreja Slokar (Slo)

59. Nika Tomšič (Slo) Skupni seštevek (11/34): 1. Sara Hector (Šve) 407

2. Camille Rast (Švi) 383

3. Zrinka Ljutić (Hrv) 356

4. Federica Brignone (Ita) 319

5. Lara Gut-Behrami (Švi) 309

6. Sofia Goggia (Ita) 285

...

21. Neja Dvornik (Slo) 124

32. Andreja Slokar (Slo) 77

36. Ana Bucik Jogan (Slo) 73

44. Ilka Štuhec (Slo) 50 Veleslalom (4/8): 1. Sara Hector (Šve) 296

2. Federica Brignone (Ita) 200

3. Alice Robinson (NZl) 200

4. Thea Louise Stjernesund (Nor) 152

5. Julia Scheib (Avt) 150

6. Lara Colturi (Alb) 148

...

12. Neja Dvornik (Slo) 83

17. Ana Bucik Jogan (Slo) 54

... Po 1. vožnji: 1. Sara Hector (Šve) 58,05

2. Lara Colturi (Alb) +1,13

3. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,19

4. Alice Robinson (Nzl) +1,47

5. Lara Gut-Behrami (Švi) +1,72

6. Nina O Brien (ZDA) +1,77

7. Neja Dvornik (Slo) +1,88

Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +1,88

9. A J Hurt (ZDA) +1,91

10. Wendy Holdener (Švi) +1,93

...

16. Ana Bucik Jogan (Slo) +2,48

...

37. Andreja Slokar (Slo) +3,72

59. Nika Tomšič (Slo) +6,15



- odstop: Federica Brignone (Ita), Paula Moltzan (ZDA) ...

Švedinja že v prvi vožnji razred zase

Hector, ki se je na progo podala s startno številko štiri, je že v prvi vožnji v cilju krepko prehitela vse tekmovalke. Pred drugouvrščeno Coulturi je imela sekundo in 13 stotink prednosti, še šest stotink več pa je zaostajala Norvežanka Thea Louise Stjernesund.

Sara Hector je imela že po prvi vožnji lepo prednost. Foto: Aleš Fevžer

Izmed Slovenk se je najprej na progo podala Bucik Jogan in z zaostankom nekaj manj kot dveh sekund in pol zasedla 16. mesto. Takoj za njo je nastopila še Dvornik in z odličnim nastopom zasedla sedmo mesto, do stopničk pa jo je po prvi ločilo 69 stotink sekunde. Andreja Slokar je z visoko startno številko 68 zasedla 37. mesto, do finala pa ji je zmanjkalo 26 stotink sekunde. S številko 70 je šla na progo še Nika Tomšič in tekmo sklenila na 59. mestu.

Da je proga odlično pripravljena je potrdilo tudi dejstvo, da so se v finale uvrstile tudi tekmovalke s startnimi številkami nad 50, negativno pa sta denimo presenetili zmagovalka veleslalomske tekme v Kranjski Gori v preteklih dveh letih Valerie Grenier (leta 2023 je dobila eno, drugo pa trenutno poškodovana ameriška zvezdnica Mikalela Shiffrin) in dvakratna zmagovalka iz leta 2021 Marta Bassino. Tako Kanadčanka na 38., kot Italijanka na 42. mestu, sta ostali brez finala.

Andreja Slokar je z visoko štartno številko le za las ostala brez finala. Foto: Filip Barbalić

V prvi vožnji nista imeli najboljšega občutka, a ...

"Na progi sem mislila, da sem počasna in sem res vesela, da je rezultat tak," je v prvi izjavi po prvi vožnji povedala sedmouvrščena Dvornik in se ozrla proti finalu: "Zdaj se bom lepo umirila. V finalu si želim najboljšo vožnjo in bomo vsi zadovoljni." Tudi Bucik Jogan na progi ni imela najboljšega občutka. "Imela sem kar nekaj težav, sploh na štartu. Sem pa potem lepo stopnjevala. Za drugo vožnjo me čaka še nekaj dela. Nekaj stvari bi si želela še izboljšati."

"Podlaga je dobra, da se dobro napadati," je delo smučarskih delavcev pohvalila Dvornik. Pomagalo je tudi vreme, jutra so bila v zadnjih dneh mrzla, sobotno celo deset pod ničlo. "Proga je zelo dobro pripravljena, zdržala bo do zadnje številke. Je pa podlaga precej zahtevna, meni je povzročala več težav, kot bi si želela," pa je povedala Bucik Jogan, ki je bila po prvi vožnji na 16. mestu.

V petek so Slovenke navdušeno čakale tekmi

Ana Bucik Jogan. Foto: Aleš Fevžer "Ta teren zelo dobro poznam in mislim, da to lahko izkoristim. Mislim, da bo to ena zelo dobra tekma. Proga je dobro pripravljena. Upam, da nam bo uspelo Slovenkam pokazati dobre vožnje," se je na petkovem druženju z novinarji na tekmi ozrla Bucik Jogan. "Iskreno je trenutno veleslalom moja močnejša disciplina, se počutim malo boljše. Imam pa slaloma tudi toliko v nogah, da se lahko v nedeljo sestavim in pokažem dve dobri vožnji." Ravno nasprotno velja za Slokar, ki bi raje videla, da bi imeli dve slalomski tekmi. "Letos se domače tekme veselim dosti bolje kot lani. Morda zato, ker se počutim bolj suvereno v svojem smučanju. Ali pa ker mi je strmina, ko jo pogledam, tako lepa, da si rečem: 'Vav, jutri bo pa fajn smučat!' Komaj čakem. Ne veselim se toliko sobote kot nedeljo, saj je slalom moja disciplina in se trenutno v slalomu manj mučim kot v veleslalomu."

Podkoren. Foto: Aleš Fevžer Domača tekma je nekaj posebnega, je poudarila Dvornik: "Nismo kot Avstrijke, ki imajo vsako sezono dve ali celo tri prizorišča tekem. Mi imamo samo to eno in si jo želimo čim bolj izkoristiti, da bi dale navijačem tisto veselje in navdušenje. Upam, da jim lahko vse skupaj pričaramo en poseben konec tedna." Ni skrivnost, od kod bo prišlo največ navijačev. "Jaz mislim, da jih bo letos iz Gorice in Ajdovščine spet veliko! Že lani, kar sem videla, so bili sami Primorci povsod," je v smehu povedala Slokar, Bucik Jogan pa dodala: "Bi lahko rekla, da Primorke smo najbolj močne. Lepo sporočilo vsem, ki nimajo snega pred vrati, da je smučanje lahko dostopno tudi tistim, ki nismo iz smučišč."