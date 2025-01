Prvi večji domači športni dogodek v letu 2025 bosta tekmi svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjski Gori. Na tekmovanju, ki se je do lani imenovalo Zlata lisica, bodo imele v soboto in nedeljo na veleslalomu in slalomu od Slovenk največ možnosti za večje število točk Neja Dvornik, Andreja Slokar in Ana Bucik Jogan.

Organizatorji tekmovanja v Kranjski Gori so kljub manjši količini naravnega snega pripravili kakovostno snežno podlago, na kateri bodo prvič v letu 2025 tekmovale alpske smučarke. Zato so si pomagali predvsem s tako imenovanim tehničnim snegom. Prvi dan se bo v soboto veleslalomska tekma začela s prvo vožnjo ob 9.30 in finalno ob 12.30. Nedeljski slalomski spektakel pod Vitrancem pa bo s prvo vožnjo ob 10. in drugo ob 13. uri. Januarja lani so v Kranjski Gori izpeljali zadnje tekmovanje z imenom Zlata lisica prav ob 60. jubileju. Organizacijo je od smučarskega kluba Branik Maribor prevzela krovna Smučarska zveza Slovenije.

Tomaž Šušteršič Foto: Vid Ponikvar Tvorjenje kristalov je pri tehničnem snegu drugačno v primerjavi z naravnim snegom, je za STA dejal generalni direktor organizacijskega odbora ženskih tekem svetovnega pokala v Kranjski Gori Tomaž Šušteršič. In po njegovem mnenju je tehnični sneg celo boljši za pripravo in izvedbo tekmovanja. Priprave za tekmovanje so začeli že konec novembra, intenzivno pa so zagnali mašinerijo v prvih dneh decembra.

Od proizvajalca italijanske družbe TechnoAlpin so neposredno iz tovarne prejeli dodatnih pet mobilnih snežnih topov, deset topov so pripeljali že v poletnih mesecih kot dodatek k smučišču, tako da so zasneževali strmino s skoraj 30 snežnimi topovi. "Priprava tehničnega snega je bila mogoča ob primerno nizkih temperaturah, primerni vlažnosti v zraku in seveda ob ne preveč vetrovnih razmerah," je pojasnil.

Andreja Slokar na lanski 60. Zlati lisici. Foto: www.alesfevzer.com Kranjska Gora ni samo tekmovanje, gre tudi za spektakel, ki presega športni vidik dogajanja. "Trudimo se, da bi bil to tudi dogodek, zato smo pripravili bogat spremljevalni program," poudarja Šušteršič. Na prizorišču na poligonu Podkoren bodo obiskovalke in obiskovalce zabavali Miran Rudan z inDesignom ter Čuki. Pestro dogajanje bo v petek v središču Kranjske Gore s slovenskim ABBAMia tribute bandom, v soboto v dvorani Vitranc pa bo ob javnem žrebanju startnih številk za nedeljski slalom na sporedu glasbena zabava s Cik cak bandom ter s skupino Zvita feltna.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je ohranila zaupanje v slovenske organizatorje tekmovanja. To kaže tudi dejstvo, da Fisov srednjeročni koledar predvideva tako dve ženski kot dve moški tekmi vse do sezone 2033/34.

V Kranjski Gori ne bo vseh najboljših. Američanka Mikaela Shiffrin, ki je tu trikrat zmagala, po poškodbi še ni pripravljena na vrnitev. Prav tako ne Petra Vlhova. Slovakinje, ki je dobila zadnje tri slalome po vrsti na podkorenski strmini, še ni nazaj v tekmovalno karavano.

"Gre za potrditev zaupanja"

Največ navijačev pride z Goriške in iz Vipavske doline. Foto: Aleš Fevžer "V zadnjih letih smo se zelo trudili, da ohranimo tekme v alpskem smučanju tako za moške kot za ženske v Sloveniji. Žal se je ženska tekma s štajerskega konca preselila v Kranjsko Goro, kar je bila zahteva mednarodne zveze, predvsem zaradi večjega snežnega jamstva, ki ga lahko zagotavlja Kranjska Gora."

"Gre za potrditev zaupanja, da v SZS s svojimi tehničnimi izvajalci resnično delamo tako, kot je pričakovano, kajti množica organizatorjev v ozadju samo čaka, kdaj kakšno od prizorišč ne bi bilo več zmožno organizirati tekmovanja, da bi lahko vskočili kot nadomestni ali novi organizator," je dejal Šušteršič.

Pogrešali bomo Mikaelo Shiffrin. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Januarja 2024 so žensko tekmovanje v smučanju zadnjič pripravili z imenom Zlata lisica. "Šest desetletij je Zlata lisica sklenila v Kranjski Gori v preteklem letu. Uradno poimenovanje je Audi Fis svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske Kranjska Gora kot za zdaj delovno ime," je sprva v zvezi z imenom ženskih tekem pod Vitrancem dejal prvi mož organizacije.

"V primeru, da bi kakšen od partnerjev, sponzorjev prinesel kakšno idejo, kako bi se takšno tekmovanje lahko poimenovalo, potem bomo tudi mi razmislili, ali bi bilo vredno to tekmovanje poimenovati še kako drugače. Ampak zanesljivo ne na silo, da bi imeli, ne vem, 'srebrno kuno' ali kaj podobnega," je še dodal Šušteršič.

Lanska jubilejna Zlata lisica ni postregla z domačimi tekmovalnimi presežki. Med dobitnice točk se je na domači strmini vpisala Andreja Slokar s 14. mestom na slalomu. Domačinka Meta Hrovat, ki je že sklenila tekmovalno pot, je bila zadnja nosilka slovenskih stopničk na domači tekmi v Kranjski Gori. V letih 2020 in 2021 je bila tretja na veleslalomu.