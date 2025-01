Za šest Slovenk najljubša tekma sezone, ena je še potočila solzico

V Podkorenu je vse pripravljeno za tekmi alpskih smučark za točke svetovnega pokala. To so v Sloveniji poteka že 61. letos, a nič več pod imenom Zlata Lisica, od lani tekmovanje organizira zavod Slo Ski, ki organizira skoke v Planici. Sončni žarki so Kranjsko Goro obsijali že v petek popoldne, ko so slovenske smučarke predstavile svoja pričakovanja. Na sobotnem veleslalomu bodo nastopile štiri, na nedeljskem slalomu šest.

Foto: Aleš Fevžer Na tekmovanju v Kranjski Gori bodo nastopile smučarke iz 25 držav. Na sobotnem veleslalomu (prva vožnja ob 9.30, finale ob 12.30) bodo slovenske barve zastopale Ana Bucik Jogan, Neja Dvornik, Andreja Slokar in Nika Tomšič, na nedeljskem slalomu (10.00 in 13.00) pa bo na štartu šest slovenskih predstavnic, ob omenjeni četverici še Lila Lapanja in prvič za Slovenijo na tekmi svetovnega pokala zamejka Caterina Sinigoi.

Neja Dvornik na tekmo brez pritiska

Neja Dvornik Foto: Aleš Fevžer "Semmering se res ni izšel, a s takim pristopom se bo slej ali prej izšlo. Na ti dve tekmi grem brez pritiska. Mislim, da lahko na koncu vse dobro izpade," je poudarila Neja Dvornik, ki je bila na zadnjem slalomu v igri za prvo peterico, a je nato v finalu odstopila. Njen najboljši izid sezone je sedmo mesto z veleslaloma v Killingtonu. "Navijači me podpirajo, mi ne utvarjajo pritiska. Me lahko ponesejo." V Kranjski Gori je le dvakrat osvojila točke, a še ni bila med 20.

Najljubša tekma za Ano Bucik Jogan

Ana Bucik Foto: Aleš Fevžer "To je brez dvoma moja najljubša tekma v sezoni. Ti navijači v cilju so mi vedno dali dodatno motivacijo. Vesela sem, da sem prejšnji teden dvignila krivuljo navzgor, da sem pokazala nekaj dobrih zavojev. Mislim, da lahko sproščeno pridem na tekmo in izkoristim to, da to strmino dobro poznam," je povedala Ana Bucik Jogan, ki si je minuli konec tedna s 13. mestom na veleslalomu povrnila nekaj samozaupanja. Lani je v Kranjski Gori na obeh tekmah odstopila, tudi jokala, sicer pa ima s podkorenske strmine že tri uvrstitve v prvo deseterico, tudi peto mesto iz slaloma 2022.

Andreja Slokar bi želela dva slaloma

Andreja Slokar Foto: Aleš Fevžer Andreja Slokar si želi predvsem dveh res dobrih voženj, je pa za zdaj zadovoljna saj z več konstantnosti. Na slalomih je bila to zimo 12., 10. in deveta, na veleslalomu pa točk še ni osvojila.: "Jaz bi si želela dve slalomski tekmi, glede na moj veleslalom zadnje čase. Dobro se smučam, zdaj je skrajni čas, da to pokažem tudi na tekmi." Decembra je tekmovala tudi na tekmah nižje ravni, da pridobi na samozavesti. Njena najboljša podkorenska uvrstitev je lansko 14. mesto s slaloma.

Drugič v Podkorenu za Lilo Lapanjo

Lila Lapanja Foto: Aleš Fevžer Drugič bo tukaj štartala Lila Lapanja. Pred sedmimi leti, takrat pod ameriško zastavo, je odstopila. Pod slovensko zastavo točke svetovnega pokala še ni osvojila. Je pa sem kot otrok zelo pogosto hodila v Kranjsko Goro. "Takrat nisem razmišljala, da bom nekega dne tukaj tekmovala za Slovenijo. Tukaj smo prejšnji teden trenirali. Proga je strma, mi ustreza. Na tekmo grem vedno čim bolj sproščena. Vem, česa sem sposobna. Vse bom dala od sebe."

Nika Tomšič bi raje nastopila v Mariboru

Nika Tomšič Foto: Aleš Fevžer "Jaz bi raje, da bi bila tekma v Mariboru, a v Mariboru nimamo snega," je bila odkrita Nika Tomšič, ki še nima točke svetovnega pokala. "Mi pa dokaj ustreza tudi ta proge. Na tekmo grem brez večjih pričakovanj. Vem, da sem lahko hitra. Sploh v slalomu na treningu kažem dobre vožnje. Če bom pokazala svojo vožnjo, bi lahko prišla v drugo vožnjo." V Podkorenu je nastopila štirikrat.

Prvič za Ceterino Sinigoi

Caterina Sinigoi Foto: Aleš Fevžer "Zame bo prvič, da bom nastopila na tekmi svetovnega pokala. Bilo je 50:50 ali bom lahko nastopila. Ena solzica je pritekla. Pripravljena sem, sproščena tudi, samo gas do konca," je z velikim nasmehom povedala Caterina Sinigoi, ki je tekmovalno zimo začela na tekmah evropskega pokala in FIS tekmah. "Sem v dobri formi. Nastopila bom med zadnjimi. Upam, da bo proga zdržala."

Prvi mož panoge za alpsko smučanje Janez Bijol upa, da bodo letos v nedeljo bolj nasmejani zapuščali Kranjsko Goro. "Želel bi si, da boste nadgradile rezultate, ki ste jih že dosegle, glavo pokonci in 'nažgati' na progi."

Meta Hrovat je bila zadnja nosilka slovenskih stopničk na domači tekmi v Kranjski Gori. V letih 2020 in 2021 je bila tretja na veleslalomu.

Podkorenska strmina in ciljna arena v petek popoldne. Foto: Aleš Fevžer Tomaž Šušteršič, generalni sekretar organizacijskega odbora, je poudaril, da so priprave na tekmovanje potekale brez težav, da so ve potrebno pripravili že predčasno. Samo progo so začeli pripravljati že konec novembra. Ekipo za pripravo proge je vodil nekdanji tekmovalec Andrej Šporn. Prireditelji pričakujejo lepo število navijačev, največ domačih, še posebej iz Primorske, pa Avstrijce in Hrvate po zadnji zmagi Zrinke Ljutić. Prišlo naj bi tudi nekaj Slovakov, ki so bili tu vedno zelo številni, a Petra Vlhova zaradi poškodbe letos ne bo nastopila. Vstopnice za obe tekmi so še na voljo.