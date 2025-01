Andreja Slokar: Moje smučanje je dobro, moja glava še ni. A bo!

Navijači so dali Andreji Slokar še dodatno spodbudo. Foto: Filip Barbalič Sedemindvajsetletna Andreja Slokar je bila po prvi vožnji podkorenskega slaloma deveta, v finalu pa je z izvrstno strmino prevzela vodstvo. Sedla je na stol vodilne. "Jaz bi si želela sedeti na stolu malo dlje. Priznam, da nisem pričakovala, da bom prevzela vodstvo, ker sem bila vse povsod na progi. Tako da občutek je res super, ko prevzameš na domači tekmi." Strmina ji je uspela v obeh vožnjah, nekaj zasluge imajo tudi njeni glasni navijači. "Ko sem jih slišala v štartni hišici, sem si rekla: aaaaa! Lep občutek je, sploh je lep, ko ga obrneš sebi v prid. Sploh to zadnjo strmino sem slišala, ko so kričali. Res je ena lepa spodbuda."

Božič: V tej situaciji je to mogoče celo kot stopničke

Boštjan Božič Foto: www.alesfevzer.com "Vsi smo zadovoljni, saj se je dan začel malo slabo. Ker na veleslalomu ni šla v drugo vožnjo, jo je zelo potrlo … Res čestitke, da je na slalomu izvlekla. Težko je bilo. Zelo si je želela. Dala je vse od sebe. Vemo, da je sposobna več, a v tej situaciji je to mogoče celo kot stopničke," si je oddahnil tudi njen trener Boštjan Božič. "Ima že zelo hitre odseke, težava je, da v obeh tekih ni sposobna vse sekcije povezati v enako hitrost, v enako gibanje. Verjamem, da bo to še letos naredila, saj je na pravi poti. Dviguje se." Ajdovka je perfekcionistka in to je lahko tudi ovira. "Andreja je pač človek, ki si želi samo najboljše. Velikokrat pogori v tej želji. Teoretizirat je izredno lahko, jaz pa se zavedam, koliko je s tem težav, saj se vsi okrog nje s tem soočamo vsak dan. Človek mora to sam prežvečiti. Rezultat pa je tisti, ki da največjo potrditev."

"Iz 14 na sedem in naslednje leto na ena? Podpišem!"

Andreja Slokar v smehu pove, da podpiše takoj, če bo naslednje leto v Kranjski Gori zmagala. Foto: Aleš Fevžer

Lani je bila v Podkorenu na slalomu 14., letos že sedma. naslednje leto? "Če je tendenca taka … Iz 14 na sedem in potem gremo naslednje leto na ena? Podpišem zdaj takoj! Samo povejte kje! Moj cilj je, da prej ali slej pridem tu na stopničke. Moje smučanje je dobro, samo moja glava še ni tam, kot bi morala biti. A bo! Je že bila in bo!" To zimo na štirih slalomih nikoli slabša kot 12., pred tednom dni na Semmeringu deveta. "Ta proga mi je dosti bolj všeč kot Semmering, ker je zelo razgibana. Na začetku imaš strmino, potem nekaj prelomnic in potem imaš zadnjo strmino, ki se kar ne konča. Pa še domača je! Ta proga mi je najbolj všeč."

Sooča se z anksioznostjo: To je tabu tema, a je to brez veze

Andreja Slokar se sooča z anksioznostjo. Foto: Filip Barbalić S tekmami in dobrimi rezultati si bo okrepila samozavest. Sama pravi, da je nesamozavestno dekle. Trener je nedavno razkril, da se bori z anksioznostjo. Ne moti je, da je s tem prišel na dan. "Nočem, da se o tem ne govori. Ker se mi zdi, da je to ena tabu tema, a je to brze veze. Če je, zakaj bi se skrivalo. Saj nisem to sama izbrala: aha, danes pa prav želim, da zmrznem na štartu in si prav mislim, da ne vem, če boš prišla v cilj, da ne vem, če lahko pridem med 30. Mislim, da je to ena stvar, s katero mislim, da se nas bori 90 odstotkov tekmovalcev tu, kako priti čez to. Enkrat sem že prišla čez in vse, kar smo delali je, da smo tekmovali dosti. Zelo težko je graditi neko samozavest, če nimaš nekih rezultatov. Čez tekme in z rezultati se bo gradila moja samozavest. Sploh po lanski sezoni, ki je bila lepo rečeno … slaba, mislim težka. Imela sem milijon in eno težavo, tudi s kolenom."

"Psihologinja dela z njo, ji pomaga"

"Samo rezultat ji bo dal samozavest, nihče drug ji tega ne more dati. Mi jo lahko samo omogočimo pogoje, način, da pride do tega. Na koncu bo pa samo oddelala. In to si tudi želi. Ne išče bližnjic, nikoli jih ni. To si želi in to bo tudi naredila," verjame vanjo Božič. Andreja si pri premagovanju anksioznosti pomaga tudi z obiskovanjem psihologinje. "Psihologinja dela z njo, ji pomaga. Sam sem vse življenje v športu. Vem, kako je. So ljudje, ki so karakterno izredno odporni na take stvari, so pa ljudje - tudi sam sem bil tak kot športnik - ki to prebolevajo drugače. So tehnike in metode, da se to odpravi. Andreja se tega poslužuje, ni pa enostavno."

"Lep prikaz tega, da, ko zmagaš enkrat, se sprostiš"

Zrinka Ljutić je dosegla, kar ni nikoli niti Janica Kostelić - zmagala na tekmi v Sloveniji. To je njena šele druga zmaga v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage Potrebuje nekaj takega, kar je zdaj uspelo Zrinki Ljutić. Pred tednom dni prva zmaga in zdaj še druga. "Jaz sem zelo vesela za Zrinko. Je en lep prikaz tega, da, ko zmagaš enkrat, se malo sprostiš in je toliko lažje tekmovati. Prav vidi se, kako prepričana je vase. Jaz sem tako vesela zanjo. Jo poznam že nekaj let. Če sem za koga vesela, sem za njo."

V ponedeljek gre Andreja Slokar za dva dni na Kronplatz v Italijo na trening, nato bo nastopila na dveh tekmah evropskega pokala v Franciji. "Ker vozim samo slalom in veleslalom, se mi zdi, da je dosti treninga in malo tekem. Jaz pa rabim tekme. Zato bomo skušali iti na čim več tekem." Naslednji slalom svetovnega pokala bo nočni, ki ga bo Flachau gostil v torek 14. januarja.