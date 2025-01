Ilka Štuhec ga je čakala skoraj mesec dni

Če so specialistke za tehnične discipline v tej zimi nastopile že na devetih tekmah (pa še dve sta jim odpadli), bodo tekmovalke v hitrih ta konec tedna nastopile šele na četrti in peti tekmi. Ilko Štuhec in tekmice najprej čaka smuk, začetek v soboto ob 11.15.

Smučarke v hitrih disciplinah so v tej sezoni za zdaj nastopile samo na dveh superveleslalomih (eden je odpadel) in na enem samem smuku. Je pa zanje toliko bolj pester mesec januarja, saj bodo v obeh disciplinah tekmovale na treh prizoriščih: St. Anton v Avstriji, Cortina d'Ampezzo v Italiji in Garmisch-Partenkirchen v Nemčiji. Začenjajo ta konec tedna pri naših severnih sosedih.

Prvega od osmih predvidenih smukov za svetovni pokal v tej zimi (vmes bo še smuk na svetovnem prvenstvu) je v Beaver Creeku pred skoraj mesecem dni dobil Cornelia Hütter, ki ima v St. Antonu številko 12. Takoj za njo se bo iz štartnih vratic pognala edina Slovenka na tekmi Ilka Štuhec. V Koloradu je decembra smuk končala na desetem mestu. Italijanka Sofia Goggia in Švicarka Lara Gut-Behrami, ki sta prvi favoritki tekme in sta bili na prvem smuku na drugem oziroma tretjem mestu, bosta nastopili kot deveta in enajsta.

Ilka Štuhec je bila na četrtkovem treningu 11., petkov pa je zaradi novozapadlega snega odpadel. Njen najboljši rezultat iz St. Antona je peto mesto na smuku, na zadnjih dveh superveleslalomih na tem prizorišču pa je odstopila.