"Če bo pol tako kot v Planici, bi bili vsi zelo zadovoljni" #video

Žan Kranjec tekmovalno sezono končuje z naslovom državnega prvaka v veleslalomu. V prihodnjih si srebrni olimpijec želi več stalnosti. Pa tudi več konkurence znotraj slovenske reprezentance. Kot je to v primeru smučarskih skokov, ki so pretekli konec tedna poskrbeli za evforijo v Planici. "Tudi če bo pol tako, bi bili vsi zelo zadovoljni. Želimo si čim več dobrih tekmovalcev in čim več ljudi v cilju."

Žan Kranjec si v prihodnjih sezonah želi, da bi spet smučal bolj konstantno. Foto: Grega Valančič/Sportida Alpski smučarji so svetovni pokal sklenili pred dobrim tednom v Meribelu, zdaj tekmujejo še na državnem prvenstvu v Kranjski Gori. Na ponedeljkovem veleslalomu je zmagal srebrni olimpijec Žan Kranjec. "Fizično in psihično je bila naporna sezona. Vzponi in padci. A v glavi sem imel, da moram opraviti še državno prvenstvo. Nisem se še povsem sprostil. Čeprav se osredotočam na svetovni pokal, olimpijske igre, svetovno prvenstvo, sem si želel zmagati in sem zelo vesel." Doma nima prave konkurence, vseeno se je tekme lotil zelo tekmovalno. "Pride tudi kakšen tujec. Fantje se znajo peljati. Na pomladanskih tekmah jaz nikoli ne blestim in nikoli ne vem, ali bom zmagal ali ne. Zato sem še toliko bolj vesel."

Morda je prav zato na zadnjih tekmah svetovnega pokala zaostal za svojimi zmožnostmi in pričakovanji. Na obeh veleslalomih za pokal Vitranc je bil deseti, na finalu sezone v Meribelu pa 17. "To je eden od razlogov. Na spomladanskih res nisem tako dober kot na bolj zimskih. Treba bo naštudirati čim več stvari, da bom naslednja leta bolj konstanten." Veleslalomski seštevek je sklenil na 11. mestu (180 točk), a sezona je vseeno uspešna. Bil je srebrn v Pekingu, na začetku zime na stopničkah v Söldnu. Kot je po Vitrancu dejal njegov trener Klemen Bergant, se je po olimpijskih igrah čustveno in energijsko nekoliko izpraznil. "Vsaka sezona je naporna. Potem pa imaš še veliko tekmovanje. Čustva gredo lahko v eno ali drugo smer."

Je našel posebno mesto za olimpijsko kolajno? "Za zdaj še ne. Moram razmisliti, ali naj jo dam na vidno mesto ali pa jo skrijem in samo včasih pokažem."

S sezono zadovoljen, a ...

Na pokalu Vitranc je bil na obeh tekmah deseti. Foto: Grega Valančič/Sportida "Jaz sem s sezono zadovoljen. Pozitivna, zagotovo. Kolajna na olimpijskih igrah, ene stopničke v svetovnem pokalu. Sedmo mesto na štartni listi v svetovnem pokalu. Če vse to pogledam, ne morem biti razočaran. A kakšne posamezne tekme, bi si želel bolje odpeljati. Da bi spet dobil konstanto, ki sem jo že imel dve, tri leta nazaj," je črto po sezono 2021/2022 potegnil 29-letnik. "Ne skrbi me, da ne bi dobil motivacije, želje za naslednjo sezono. Vsekakor pa zdaj rabim nekaj, da se napolnim z energijo." Zato bodo počitnice prišle še kako prav. Posebnih načrtov zanje sicer nima. "Malo odklopa od treninga: prijatelji, družina, morje ..." A ne še takoj, sredi aprila: v petek za 10 dni odpotujejo na trening in testiranje opreme v Bolgarijo.

Konkurenca na treningu je dodana vrednost

Ena od želja za naprej je tudi, da bi imel več interne konkurence. V veleslalomu je poleg njega v svetovnem pokalu nastopal samo še Štefan Hadalin (12 točk), na tekmi državnega prvenstva pa mu je bil še najbližji Anže Gartner, ki je zaostal debele tri sekunde. "Ni nas veliko. Kakšen je mogoče že ovohaval svetovni pokal. Jaz upam, da pride v naslednjih letih nekaj novih fantov in nas bo več," pove Kranjec. Ob Gartnerju bi se utegnila A ekipi pridružiti še Rok Ažnoh in Tijan Marovt. "Saj vsakič želiš dati na treningu maksimum, ampak če te pa kdo prehiti, želiš biti bližje ali pred njim. To je zagotovo dodana vrednost," pomembnost, da bi imel več konkurence že na treningu, poudarja Kranjec.

Podobno kot je v smučarskih skokih, kjer ima Slovenija toliko izjemnih tekmovalcev, da se je že težko prebiti v ekipo. In nato so v Planici nagrajeni z 20 tisoč glavo množico navijačev. "Tudi če bo pol tako, bi bili vsi zelo zadovoljni. Želimo si čim več dobrih tekmovalcev in čim več ljudi v cilju," pogovor za Sportal in Planet TV končuje Kranjec. Na pokalu Vitranc je bilo pred dvema tednoma le okoli 2.000 navijačev.

"Druga drugi želiva, da sva uspešni, obenem želiva druga drugo prehiteti"



Ana Bucik Foto: Grega Valančič/Sportida Da je dobro imeti več sotekmovalcev v ekipi, pritrjuje Ana Bucik. Zdaj ima izjemno konkurenco v Andreji Slokar. Slalomski seštevek svetovnega pokala sta končali na šestem oziroma osmem mestu. Tukaj sta še, bolj v veleslalomu, Tina Robnik in Meta Hrovat. "Zagotovo je lepše, da nas je več. Dodatna motivacija je, da sva z Andrejo obe tako visoko. Ena drugi želiva, da sva uspešni, obenem pa si želiva ena drugo prehiteti. To te še dodatno motivira. To je samo dobrodošlo. Jaz upam, da se bova še naprej druga drugo spodbujali, da bova vedno boljši in se lahko skupaj veselimo dobrih rezultatov." Da bi bilo nekega dne podobno kot na poletih v Planici. "Četverna zmaga je res ekstra rezultat. Ta vikend smo bili vsi ponosni, da smo Slovenci. Ampak bomo videli, dajmo reči, da dvojna zmaga, potem pa naprej. To bi bilo super," v smehu pove Bucikova.