Slalomistki na valove. "Več kot bom deskala, več vode bom spila." #video

Šele sredi aprila smučarji odhajajo na zaslužene počitnice. Naši najboljši to zimo, Andreja Slokar in Ana Bucik, jih boste preživeli na morju, na valovih. Ajdovka na deski, Goričanka na jadrnici. Osma in šesta slalomistka sezone si za naslednje sezone želita še boljših rezultatov. Zmaga iz Meribela je za Slokarjevo izvrstna popotnica.

Fizično in čustveno naporno olimpijsko sezono so alpski smučarji sklenili s tekmo državnega prvenstva v slalomu v Podkorenu. "Po zadnji tekmi svetovnega pokala se ti odvali neka skala in malo zadihaš ter tudi začutiš, kako si zares utrujen. In se je treba kar motivirati za te zadnje tekme državnega prvenstva," nam je povedala Ana Bucik, ki je v torek postala slalomska prvakinja. Andreja Slokar ni nastopila, je bila pa v ponedeljek tretja na veleslalomu: "Ko se svetovni pokal konča, motivacija malo pade. Jaz sem sploh tip smučarke, da na treningih ne smučam tako dobro kot na tekmi, ker ni toliko adrenalina."

Andreja Slokar je sezono sklenila z zmago na finalnem slalomu v Meribelu. Foto: Reuters Čakajo jih še dva, trije tedni treningov, testiranj opreme in nato zaslužene počitnice na morju. "Letos sem se odločila, da boš šla nekam deskat na vodi. Tega še nisem poskusila, tako da, po moje, več kot bom deskala, več vode bom spila," je v pogovoru za Sportal in Planet TV svoje načrte razkrila Ajdovka. Na valovih, a z jadrnico bo pomladne počitnice preživela tudi Goričanka. "To bo tak aktivni dopust kot vedno. Mislim, da smo navajeni, da se nam mora vedno malo dogajati."

Slokar: Malo je bilo grenkega, a več je bilo sladkega

Slokarjeva je zimo začela z zmago na paralelni tekmi in jo končala s prvo slalomsko zmago. Olimpijsko kolajno je zgrešila za desetinko, vmes je bilo za njene najvišje cilje nekaj bolj povprečnih rezultatov. Zato pravi, da težko poda končno oceno. "V to sezono sem šla z visokimi pričakovanji in potem se vse tekme niso odvijale, kot sem pričakovala. Malo je bilo grenkega, a več je bilo sladkega. Rekla bi, da je bila kar lepa sezona." V slalomskem seštevku jo je končala na osmem mestu (225 točk). Peking jo še nekoliko žre. "Ja, me kar. Je zmanjkalo res tako malo. Nekatere stvari bo treba spremeniti za prihodnja leta, da ne bo vedno zmanjkalo nekaj stotink." Analize, kaj popraviti, še niso naredili. To pride na vrsto po sezoni.

"Ne vstajam vsako jutro, da bom deseta"

24-letna Ajdovka Andreja je bila na olimpijskem slalomu peta, vsega desetinko za bronom in 22 stotink za zlatom. Foto: Guliverimage "Ne smemo pozabiti, sploh sama velikokrat pozabim, da je bila to moja prva sezona v svetovnem pokalu, ki sem jo vozila od začetka do konca. Lani sem se sploh prvič uvrstila med dobitnice točk." Sama sicer pravi, da ni tako zelo samozavestna, a je ena redkih slovenskih športnic, ki na glas napoveduje najvišje uvrstitve. Pa pri 24 letih šele drugo sezono nastopa v konkurenci najboljših smučark na svetu. "Ker je to moja želja, saj garam zato, da bom najboljša. Ne vstajam vsako jutro in grem potem na trening in si rečem, to delam, da bom deseta. Ker na koncu je deseti ... Ja, si deseti, ampak si deseti."

Bucik: Zelo lepa, konstantna sezona

Bucikova se je to zimo prvič redno uvrščala v slalomsko deseterico in svetovni pokal v tej disciplini končala na šestem mestu (277 točk). "Zelo lepa konstantna sezona, sploh v slalomu, v veleslalomu je krivulja bolj nihala. Tako da sem na splošno lahko zelo zadovoljna. Vidim pa še določene rezerve." Če jih ima Slokarjeva morda v opremi, jih ima Bucikova predvsem v pristopu k smučanju. "Predvsem v konstanti. Teh vrhunskih voženj je še premalo. Treba bo še bolj tvegati na tekmah in s tveganjem priti do cilja. Velikih sprememb, kot so bile včasih, ne bo več, ampak manjše pa bo treba izkoristiti."

"Je bilo psihološko kar težko"

V Pekingu je bila 28-letna Ana 11. v slalomu in prav tako v veleslalomu. Foto: Guliverimage Ana bo poleti dopolnila 29 let. To je bila njena najuspešnejša sezona. Pred petimi leti je denimo zbrala 139 slalomskih točk, nato pa imela dve slabši zimi. "Tistih nekaj let zame ni bilo enostavnih. Nekako sem že okusila, kako je biti med 15, nato pa sem bila spet izven 30. Je bilo psihološko kar težko. Ampak nekako se mi je uspelo zbrati, nadaljevati, ker sem čutila, da še nisem pokazal vsega, kar znam. Lepo, da mi je v zadnjih treh sezonah to uspelo nadgraditi in upam, da bo šlo v tej smeri naprej."

Po olimpijski sezoni trenerjem in preostalim članom vseh slovenskih ekip potečejo pogodbe. Nove še niso podpisane, a večjih sprememb ni pričakovati.