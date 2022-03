"Pokazala sem, da ne govorim kar nekaj, ampak res dobro smučam"

Na najvišji stopnički je Andreja Slokar nasledila legendarne slovenske slalomistke: Urško Hrovat, Špelo Pretnar, Matejo Svet, Veroniko Šarec, Natašo Bokal in Tino Maze, ki je zadnjo zmago v tej disciplini dosegla novembra 2014. Na zadnjem slalomu sezone je premagala tudi v prvi vožnji hitrejši dobitnico velikega kristalnega globusa Mikaelo Shiffrin in najboljšo slalomistko zime ter olimpijsko prvakinjo Petro Vlhovo. "Zakon! Moram reči, da je prav čudno, ko vidiš svoje ime na prvem mestu. Krasno. Že na začetku sezone sem rekla, da slalom smučam res dobro. Na žalost je trajalo celotno sezono, da sem pokazala, da ne govorim kar nekaj, ampak res dobro smučam," je z nasmehom razlagala 24-letna Ajdovka. To je 18. slovenska ženska slalomska zmaga.

Andreja Slokar Foto: Reuters Ko je šesta po prvi vožnji z visoko prednostjo povedla po svojem finalnem nastopu, si ni mislila, da bo dovolj za zmago. "Ne. Res sem bila vesela, ko sem prišla v cilj in sem prevzela vodstvo. Letos se mi to še ni zgodilo. Lani se je to kar pogosto dogajalo. Letos pa mi ni in mi uspelo. Ko sem prišla v cilj, sem najprej pomislila: 'Yes', prevzela, končno! In ko sem se usedla na stol, sem videla, je bila kar Shiffrin za mano. Sem si rekla: Vau, očitno gremo do stopničk! Zmage pa res nisem pričakovala."

"Imam malo sreče, ker sem trmasta"

Za Slokarjevo sta slalom v Meribelu končali Lena Dürr in Petra Vlhova. Foto: Reuters

Novembra je dobila paralelno tekmo, sredi sezone pa je - kot je to poimenovala sama - imela manjšo krizo. V Lienzu je bila denimo na slalomu 24. A se je uspela pobrati. "Sezona je bila kar zahtevna. To moram poudariti. Imam pa malo sreče, ker sem res trmasta. Imam tudi srečo, ker sem bila sedem let brez nekega rezultata in vem, kako je, če stvari ne gredo, kot si želeiš. In zato se mi je lažje pobrati, ko si v krizi." Slalomski seštevek je tako končala na osmem mestu. Še dve mesti višje ga je Ana Bucik.

Bucik: Res sem si želela stopničk

Ana Bucik je zadnji slalom končala na četrtem mestu. Foto: Reuters "S takim rezultatom ne moreš biti nezadovoljna. Sem pa bila na zadnjih dveh tekmah s časom blizu stopničk, tako da sem si jih res želela. Ampak lep zaključek sezone in dobra popotnica za naprej," pa je po četrtem mestu, svoji najboljši uvrstitvi v sezoni in karieri, povedala Bucikova. Po prvi vožnji je bila tretja. "Zagotovo je malo nervoze, a ni bilo nič pretiranega. Vedela sem, kaj moram narediti, a mi žal to ni v celoti uspelo." V tej zimi je pet slalomov končala v prvi deseterici. Pri 28-ih letih je tako odpeljala najboljšo sezono, slalomskih 139 točk izpred šestih letih je skoraj podvojila (277 točk).