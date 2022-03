"Sezona, ki je obrnila stvari na bolje, a manjkajo presežki"

Moška ekipa za hitre discipline je imela v finalu svetovnega pokala v Franciji le dva predstavnika in oba sta nastopila le v smuku. Ostala sta brez točk. Devetindvajsetletni Martin Čater tako zimo končuje kot 23. smukač v svetovnem pokalu. Osvojil je 104 točke, kar je sedem točk manj od njegove najuspešnejše smukaške sezone (lani). Mesto za njim je končal 30-letni Boštjan Kline, ki je s 95 točkami popravil lanski dosežek 17 točk. Je pa še vedno daleč od svoje najboljše zime: v 2016/2017 je zbral 230 točk (10. v smuku). Prvih 24 smukaških točk v svetovnem pokalu je to sezono osvojil 27-letni Miha Hrobat.

Točkovni izkupiček v smuku v zadnjih treh sezonah:



2021/2022

Martin Čater: 104 točke (23.)

Boštjan Kline: 95 točk (24.)

Miha Hrobat: 42 točk (37.)



2020/2021

Martin Čater: 111 točk (17.)

Boštjan Kline: 17 točk (42.)



2019/2021

Martin Čater: 12 točk (50.)

Martin Čater Foto: Reuters "Sezona, ki je obrnila stvari na bolje. Malo več je bilo konstantnosti. Manjkajo pa rezultatski presežki, uvrstitve med prvih pet," je na poti iz Francije za Sportal sezono ocenil glavni trener za hitre discipline Grega Koštomaj. "Boštjan in Martin sta na večini tekem v smuku osvojila točke. Dobra stvar sta tudi Miha in njegov smuk, saj je končno sebi in vsem dokazal, da lahko tudi v smuku doseže točke. Črna pika je superveleslalom, kjer je Martin le dvakrat, Boštjan pa enkrat osvojil točke. Imamo tudi slabe štartne številke v superveleslalomu in zato je kar izziv." Odgovora na vprašanje, zakaj takšna razlika med smukom in superveleslalomom, še niso našli. "Že večkrat med sezono smo sedeli in iskali odgovore. Zanimivo je, da smo imeli več treninga veleslaloma, kar bi moralo dati rezultate v superveleslalomu, pa se je bolj poznalo pri smuku. Verjetno se bo treba še bolj ukvarjati z zahtevnostjo postavitev. Nekaj je tudi pri nastavitvah, v materialih. Nismo imeli pogojev, da bi se igrali z njimi."

"Majhne napake te takoj oddaljijo od vrhunskih uvrstitev"

Kline je uvrstitev sezone dosegel na olimpijskih igrah, ko je bil na smuku 10. Foto: Reuters

Ko Koštomaj govori o konstantnosti, misli predvsem na konstantnost v vožnji. Rezultatska nihanja so bila še vedno velika. Kline je bil na primer v Val Gardeni na smuku 11., v Kvitfjellu 51. Čater v Bormiu na smuku 46., dobra dva tedna pozneje pa je v Wengnu dosegel rezultat sezone, šesto mesto. Podobna nihanja so se v veleslalomu dogajala tudi Žanu Kranjcu. Pravzaprav se je v vseh štirih disciplinah le peščica tekmovalcev vso zimo uvrščala na najvišja mesta (osem različnih zmagovalcev na slalomih). "V slalomu jih je 30 sposobnih za zmago. To je odgovor. Svetovni vrh je tako našpičen, da težko nekoga izvrže v višave. Marco Odermatt je eno od redkih izmen. Specialisti v hitrih disciplinah so zelo skupaj. Majhne napake te takoj oddaljijo od vrhunskih uvrstitev. Še vedno smučajo ljudje, ne roboti. Delati napake je človeško," izenačeno in številčno konkurenco kot razlog za tako različne uvrstitve tudi svojih varovancev navaja Koštomaj.

Čater je še na zadnjih tekmah čutil posledice covida

Čater je bil v Wengnu šesti. Foto: Reuters Vrhunec zime so bile olimpijske igre. Kline je tam dosegel najboljši rezultat sezone, 10. mesto v smuku, Hrobat je bil 24. Zadnji se je nekaj tednov prej s 16. mestom izkazal še na enem od dveh smukov na slovitem Streifu. Velik udarec pa je tik pred Pekingom doživel Čater, ki zaradi pozitivnega testa na koronavirus ni smel na olimpijske igre. Pa je le nekaj dni prej s šestim mestom v Wengnu dobil prepotrebno injekcijo samozavesti. "Pred olimpijskimi igrami je bil zelo dober, tudi v Kitzbühelu je zelo dobro smučal. Potem pa se mu je zgodil covid. Ni bil le pozitiven, je tudi zbolel, imel je bolezenske znake. Počasi smo ga morali vračati. Intenzivnost treningov smo mu dodali šele po 20 dneh. Še na koncu sezone v Kvitfjellu je začel že po 40 sekundah na progi čutiti lažjo utrujenost. Vse tako vpliva tudi na samozavest. Ne iščemo izgovorov, a je bil določen vpliv covida."

Kosi po poškodbi še ni bil pripravljen za tekme

"Nejc je imel v redu nastope v evropskem pokalu," je Koštomaj komentiral še 23-letnega Nejca Naraločnika, ki je dobil nekaj prvih priložnosti v svetovnem pokalu in na olimpijskih igrah, a še ni osvojil točke. Tukaj je še 30-letni Klemen Kosi, ki se vrača po hudi poškodbi kolena iz decembra 2020. V svetovnem pokalu to zimo še ni tekmoval, čeprav je oktobra napovedoval, da bo morda do januarja nared. "Klemen smuča dobro. Bil je predtekmovalec na Zlati lisici in pokalu Vitranc. Manjka pa mu nekaj pri fizični pripravi, moči. Upam, da bo do naslednje sezone odpravil vse pomanjkljivosti. Ne smemo prehitevati. Šlo je za zelo resno poškodbo," poudarja Koštomaj.

Klemen Kosi je nekaj tekmovalne mrzlice pretekli konec tedna občutil kot predtekmovalec na pokalu Vitranc. Foto: Grega Valančič/Sportida

Treningi še do sredine aprila

S koncem svetovnega pokala se sicer sezona za alpske smučarje še ne končuje. Do sredine aprila bodo še smučali in izkoristili zimske razmere na višje ležečih smučiščih, čeprav zelo zimskih razmer ni več nikjer veliko. Preizkušali bodo predvsem opremo. Čakajo jih še tekme državnega prvenstva.

Tako kot glavnemu trenerju za tehnične discipline Klemnu Bergantu tudi Koštomaju s koncem olimpijske sezone poteče pogodba s smučarsko zvezo. "Pogovarjamo se, ni pa še nič dorečenega," pogovor za Sportal končuje trener za hitre discipline.