Človeško, da mu je po olimpijskem uspehu zmanjkalo energije #video

Na pokalu Vitranc je Kranjec osvojil dve deseti mesti. Foto: Grega Valančič/Sportida Dve deseti mesti Žana Kranjca na pokalu Vitranc. Trener Klemen Bergant je bil bolj zadovoljen z nedeljsko tekmo, ko je bilo smučanje oziroma pristop srebrnega olimpijca bolj napadalen. "Za Žana vemo, da je sposoben narediti tudi nekaj več. To je dokazal že v Söldnu in na olimpijskih igrah. A se mu mora veliko stvari poklopiti. V vseh pogojih in na vseh postavitvah so nekateri tekmovalci boljši. Jaz sem zadovoljen s tremi od štirih njegovih tekov v Kranjski Gori," je zbranim novinarjem na Pokalu Vitranc razlagal odgovorni za tehnične discipline v slovenski reprezentanci.

Psihološko bi moralo biti Kranjcu na zadnjem veleslalomu sezone v soboto v Meribelu lažje. Pogoji v Franciji pa vprašanje, ali mu bodo ustrezali. "Tekme se zelo razlikujejo. Vreme ne bo najboljše. Toplo je. Napovedan je sneg. Upamo, da ga ne bo. Zdaj je dva dni dobro tekmoval, no, z bolj ali manj dobrim rezultatom. Je nazaj v tekmovalnem ritmu."

Zaradi olimpijske kolajne je sezona uspešna

Kranjec je z olimpijsko kolajno postal pravi zvezdnik in navijači so ga v Podkorenu obkrožali na vsakem koraku. Foto: Grega Valančič/Sportida

V veleslalomskem seštevku svetovnega pokala je Kranjec pred zadnjo tekmo na desetem mestu. Na drugem kranjskogorskem veleslalomu ni bil v elitni sedmerici štartne liste. To zimo je bil samo dvakrat boljši kot deseti. "Za zdaj je Žan šesti na svetovni lestvici, kjer se upoštevata tudi rezultata z olimpijskih iger. Naša želja je, da ostane med sedem, kot je bil že zadnjih pet let. To je še naš zadnji cilj. Sezona je že tako ali tako uspešna, saj je prišel do olimpijske kolajne. Igre so na štiri leta. To je bila kolajna, ki mu je manjkala. Naredil je veliko stvar."

Po olimpijskih igrah se je morda energijsko nekoliko izpraznil. Foto: Guliverimage V pogovoru za Sportal in Planet TV je Bergant obenem poudaril, da sta za Žanom dve čustveno zelo naporni sezoni. Morda mu je tudi zato pretekli konec tedna v Kranjski Gori manjkalo nekaj energije. "Njemu se je ogromno zgodilo. S tisto osebno tragedijo lansko leto, težave z opremo, težave s servisom, zdaj so se mu zgodile še olimpijske igre. V litrski kozarec gre liter tekočine, ne gresta dva litra. Enkrat je ta kozarec tudi poln. Najbrž se mu je bilo po olimpijskih igrah težko napolniti z energijo. Za tekmovanje z najboljšimi na svetu pa potrebuješ veliko energije. Moraš biti dober, moraš biti predrzen, mora ti vse uspeti. Vidimo, da tudi Odermatt ni več tako suveren, kot je bil na začetku sezone. To je povsem človeško. In tudi pri Žanu se dogaja podobno."

Ne bomo imeli v vsaki generaciji Križaja, Koširja, Kranjca

Žan Kranjec Foto: Grega Valančič/Sportida Sezona je zaradi olimpijske kolajne uspešna za slovensko moško alpsko smučanje v tehničnih disciplinah. Gledano širše pa vendarle nekoliko manj. Kranjec je osvojil 219 točk (od tega 180 v veleslalomu), Štefan Hadalin pa 44. Slednji je zaradi osebnih razlogov predčasno končal sezono. Tako je bil Kranjec v Podkorenu edini slovenski tekmovalec. Za njim v moškem alpskem smučanju v nekoč "slovenskih" disciplinah slalomu in veleslalomu zeva velika luknja. "O tem se pogovarjamo zelo dolgo časa. Hadalina ni že več kot pol sezone, mladi so imeli drugačen program. To se je Slovencem že zgodilo. Pred Žanom dolgo časa nismo imeli nobenega, ki bi bil v veleslalomu sposoben nabirati točke. Če dam za primerjavo: švicarska ekipa od sezone 2011 do 2019 ni imela niti enih stopničk v veleslalomu. Pa so Švicarji."

"Mogoče bo za drugo leto kdo drug govoril"

Po umiku Hadalina je Bergant ostal z enim samim tekmovalcem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Sredstva so omejena. In človeška in finančna," je debato z novinarji na perečo temo slovenskega moškega alpskega smučanja nadaljeval Bergant. "Pričakovati, da bomo imeli v vsaki generaciji enega Križaja, Koširja, Kranjca ... Veliko sem jih še pozabil. Pač ne bomo jih imeli. Vsak dan oziroma vsako leto se ne morejo roditi taki tekmovalci, kot je denimo Žan." Pozneje je Bergant za Sportal in Planet TV na vprašanje, ali je ključna želja za naslednjo sezono, da bi imeli na tekmah več kot enega tekmovalca, odgovoril zelo pomenljivo. "Jaz težko govorim za drugo leto. Nam potečejo pogodbe. Mogoče bo za drugo leto kdo drug govoril, kaj bo delala moška ekipa. Če bom pa jaz, se bomo pa pozneje pogovarjali."