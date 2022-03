Kranjec: Jezi me, ker nimam odgovora na drugo vožnjo

V finalu je imel 26. čas. Foto: Grega Valančič/Sportida Žan Kranjec na domači strmini v Kranjski Gori nastopa v svetovnem pokalu že od leta 2009, a se mu stopničke še naprej izmikajo. Peto mesto ostaja njegova najboljša uvrstitev. "Ne pokam od navdušenja. Malo sem se že pomiril. Jezi me, ker nimam odgovora na drugo vožnjo. Če bi ga imel, bi lažje obrnil list in šel na nedeljsko tekmo. Zdaj me pa malo jezi," je v izteku podkorenske strmine razlagal Kranjec, potem ko je osvojil deseto mesto. "A nimam kaj. Malo se bomo še pogovorili s trenerji in pogledali posnetek. Predolgo pa ne smem razmišljati."

Ni pokal od navdušenja. Foto: Grega Valančič/Sportida Po prvi vožnji je bil z zaostankom vsega 19 stotink za Alexisom Pinturaultom tretji, v finalu je s 26. časom nazadoval na končno deseto mesto. Francoz je finale odpeljal še slabše in bil na koncu 11. "V prvi vožnji sem imel dobro številko. A je bil oprijem morda celo boljši v drugi vožnji. Mogoče je bilo malo topleje in je stopilo zgornjo površino. Prva vožnja je bila dobra. Čutil sem, da imam v določenih delih še rezerve. V drugi vožnji pa ne bi rekel, da sem dal manj v svojo vožnjo. Včasih pridejo take vožnje, ko misliš, da si hitrejši. Upam, da ugotovim, kaj se je zgodilo," nam je pripovedoval srebrni z olimpijskih iger v Pekingu.

Že zaradi navijačev, ki so se po dveh letih vrnili pod podkorensko strmino, si želi boljšega rezultata. "Zagotovo je drugače, ko slišiš, da navijajo zate. Res je želja, da tukaj enkrat stopim na stopničke." Morda že v nedeljo, ko bo tu še en veleslalom (štart prve vožnje ob 9.30). "Prva vožnja je tisto, kar si želim za nedeljsko tekmo. Drugo vožnjo moram pa do jutri analizirati, da se mi ne bo ponovila. Zagotovo bom skušal iti napadalno, odločno. Tak je bil že tokratni načrt. Mislim sem, da sem to naredil, a očitno nisem. Jutri na polno!"

Po dveh letih so se v Podkorenu znova zbrali navijači. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mali kristalni globus Odermattu

O dobitniku malega kristalnega globusa Marcu Odermattu (že dva veleslaloma pred koncem zime) je Kranjec povedal: "Zasluženo. Seveda. Bil je daleč najboljši veleslalomist sezone. Zelo hiter in konstanten. Zasluženo."

Zmagal dober prijatelj Anžeta Kopitarja

Najboljši trije v soboto v Podkorenu: Kristoffersen, Braathen in Odermatt. Foto: Grega Valančič/Sportida Potem ko je na olimpijskih igrah ostal brez kolajne (četrti na slalomu in osmi na veleslalomu), je Henrik Kristoffersen v Kranjski Gori prišel do svoje tretje zmage na zadnjih štirih tekmah te sezone. Pred tem je zmagal že na obeh slalomih v Garmischu. V Podkorenu je do zmage napredoval po petem mestu v prvi vožnji. "Tekme svetovnega pokala morajo biti težke. V prvi vožnji sem bil v nekaj zavojih prepozen, drugi pa so smučali agresivneje. V drugi vožnji pa sem smučal zelo dobro, še posebej na prvi strmini je bilo smučanje zelo, zelo dobro."

To je Norvežanova že tretja zmaga v Kranjski Gori ter desete stopničke. "Tukaj sem pred desetimi leti odpeljal svojo prvo tekmo svetovnega pokala. Velikokrat sem bil tu že na stopničkah. Še posebej za veleslalom je tukaj zelo dobra strmina, saj je zelo tehnična." Ne pozna pa dobro le te strmine, temveč tudi enega najboljših športnikov, ki prihajajo iz teh krajev. To je Hrušičan Anže Kopitar. "Rad bi še pozdravil svojega dobrega prijatelja Anžeta Kopitarja, ki je tukaj blizu doma," je zaključil na novinarski konferenci.