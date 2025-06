Bodo v ligi NHL po novem v rednem delu igrali 84 tekem?

Nacionalna hokejska liga NHL, ki predstavlja klube v profesionalnem severnoameriškem hokejskem prvenstvu, in Združenje igralcev NHL sta se v petek dogovorila za štiriletno podaljšanje kolektivne pogodbe do sezone 2029/30, so objavili na spletni strani lige NHL. Z novo pogodbo naj bi redni del sezone NHL podaljšali za dve tekmi, na 84 tekem na klub. Pogoje pogodbe so odobrili vodje lige in sindikata, vendar jih morajo za dokončno potrditev pogodbe z glasovanjem ratificirati igralci in uradniki NHL.

"Vsi se lahko veselimo vsaj še petih let delovnega miru med združenjem igralcev in NHL," je dejal komisar NHL Gary Bettman. "Čeprav se nismo strinjali o vsem, smo imeli zelo konstruktiven, profesionalen in vključujoč proces kolektivnih pogajanj."

Pogovori med Bettmanom, izvršnim direktorjem NHLPA Martyjem Walshom in njunimi glavnimi pogajalci so se začeli konec marca.

"Mislim, da sva opredelila vprašanja, ki so bila pomembna za obe strani, in mislim, da sva z Martyjem vzpostavila zelo dober ton in zelo dobro osnovo za najin nadaljnji odnos," je dejal Bettman. "Navdušen sem."

NHL in igralci imajo od leta 2013 porazdeljene hokejske menjave v razmerju 50-50.

Redni del bo dobil dodatni dve tekmi

Z novo pogodbo naj bi redni del sezone lige NHL podaljšali za dve tekmi na 84 tekem na klub, z dvema manj odigranima tekmama v predsezoni.

Druga sprememba pogodbe se nanaša na skrajšanje najdaljšega trajanje pogodbe igralca za eno leto na sedem sezon. Igralci bi lahko ponovno podpisali pogodbo s svojimi klubi za sedem sezon ali se pridružili novi ekipi kot prosti igralci za do šest sezon.

Gre za pogodbo med NHL in sindikatom igralcev NHLPA, ki je bila podpisana leta 2013 in podaljšana leta 2020, in bo potekla 15. septembra 2026. Za zdaj kaže, da bodo njeno veljavnost, če jo bosta dokončno potrdili obe strani, podaljšali do septembra 2030.

Walsh je dejal, da bodo igralci o dogovoru glasovali v naslednjem tednu ali dveh. "Zadovoljen sem s postopkom," je dejal Walsh. "Upam, da bodo igralci zadovoljni z izidom."

V ligi NHL ima svojega predstavnika tudi slovenski hokej. Anže Kopitar je od prihoda v ZDA član ekipe Los Angeles Kings.

Preberite še: