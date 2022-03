Kranjska Gora ostaja zakleta za Kranjca, zmaga Kristoffersenu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kranjski Gori, na tekmi svetovnega pokala veleslalomu, je zmagal Norvežan Henirk Kristoffersen, drugo mesto sta si delila Norvežan Lucas Braathen in Švicar Marco Odermatt. Žan Kranjec je pokvaril uvrstitev s prve vožnje in tekmo končal na 10. mestu.

Kranjec je pričakoval več

Tudi tokrat vitranška strmina ni bila usojena Žanu Kranjcu. Trenutno naš najboljši alpski smučar je bil po prvi vožnji tretji, v drugi vožnji je svojo uvrstitev poslabšal in tekmovanje končal na 10. mestu. Kranjec je za najboljšim zaostal nekaj več kot sekundo in pol (+1.53). Srebrni olimpijec iz Pekinga je zagotovo pred današnjo tekmo pričakoval več od sebe. Najboljša uvrstitev veleslalomskega olimpijskega podprvaka na domači vitranški strmini tako ostaja peto mesto izpred štirih let.

Olimpijski prvak Odermatt je ima pred zadnjima dvema veleslaloma v seštevku discipline več kot 200 točk prednosti, tako da je že osvojil mali kristalni globus.

Žan Kranjec ima jutri na vitranški strmini novo priložnost. Foto: Grega Valančič/Sportida

V nedeljo tekmovalce čaka nova priložnost

V nedeljo bodo imeli najboljši veleslalomisti sveta novo priložnost, potem ko bo v Kranjski Gori na sporedu še ena tekma za svetovni pokal. Kranjec je edini slovenski predstavnik na domačih tekmah za 61. Pokal Vitranc, ki sicer poteka v zelo dobrih razmerah. NAš smučar je takoj po tekmi povedal, da si v nedeljo želi le odpeljati dve najboljši vožnji.

Do konca sezone sta na sporedu še dva veleslaloma.

Kranjska Gora, veleslalom, druga vožnja:



1. KRISTOFFERSEN Henrik (Nor)

2. BRAATHEN Lucas (Nor) +0.33

3. ODERMATT Marco (Švi) +0.33

4. MEILLARD Loic (Fra) +0.69

5. BRENNSTEINER Stefan (Avt) +0.77

6. DE ALIPRANDINI Luca (Ita) +0.81

7. MCGRATH Atle Lie (Nor) +1.13

8. CAVIEZEL Gino (Ita) +1.45

9. FELLER Manuel (Avt) +1.51

10. KRANJEC Žan (Slo) +1.53

...



Fotogalerija

