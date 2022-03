Srebrni Kranjec napada dosežek, ki mu še ni uspel

"Kmalu po igrah smo šli nazaj na sneg, najprej na slalomski trening. Po Garmischu pa smo trenirali veleslalom v Kranjski Gori. Veliko premora ni bilo. Dobro smo izkoristili podkorensko strmino za trening. Lepo je bilo malo več trenirati na tej progi," je četrtkovo srečanje z novinarji začel Žan Kranjec. "Rezultate je vedno zelo težko napovedati, saj ne veš, kako se obrne tekma, kaj pokaže konkurenca. Sam se veselim tekem. So še tri. Imam veliko motivacijo, da dobro nastopim na vseh treh. Pred domačimi navijači bo motivacija še večja. Sem samozavesten. Verjamem, da lahko pokažem takšno vožnjo kot v finalu na olimpijskih igrah." Na domači strmini Žan še ni bil boljši kot peti. Prve stopničke so tako zagotovo velika želja. Pred letom dni je bil na prvem veleslalomu v Podkorenu 22., na drugem pa je odstopil.

Foto: MaPa Zaradi pandemije bosta v Podkorenu znova dva veleslaloma. "To je zelo težko, je fizično in psihično naporno. Tako je bilo že v Adelbodnu. Poraba energije je na tako dolgi progi zelo velika. Lažje je tekmovati v slalomu in veleslalomu," je poudaril Žanov trener Klemen Bergant. "A kar zadeva Žana, je dobro, da bosta dva veleslaloma. V zadnjem obdobju se zelo dobro smuča. Lahko si naredi dva dobra dneva." V Kranjski Gori radi treniramo in tekmujemo, dodaja Bergant. "Lepo je, da bodo tudi gledalci, da bo tekma taka, kot so bile pred dvema letoma. Zagotovo se je Žan tukaj največkrat peljal, a tudi drugi so se kar velikokrat. Velike prednosti domačega terena vendarle ni, saj se sneg lahko v zadnjem dnevu spremeni, pa tudi drugi narodi tukaj kar nekaj trenirajo." Tako je bilo tudi v prejšnjem tednu. Ker Slovenci trenirajo v tujini, v zahvalo tujim smučarjem omogočijo tudi trening v Podkorenu.

Kakšni bodo pogoji na terenu, ne vedo. Prejšnji teden so bili še povsem zimski, zdaj pa je v Kranjski Gori že povsem spomladansko. Konec tedna sicer napovedujejo ohladitve (ponoči do 10 stopinj pod ničlo, čez dan do štiri stopinje). Petkovega preizkusa proge ne bo.

Kranjec bo očitno edini slovenski tekmovalec na tokratnem pokalu Vitranc. Mlajši tekmovalci so se komaj vrnili s svetovnega mladinskega prvenstva in bodo pred državnim dobili nekaj dni za počitek.