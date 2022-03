Čakamo 20 let, Kranjec odgovarja: "Ne bom vrgel puške v koruzo" #video

Žan Kranjec je pred finalom sezone deseti veleslalomist svetovnega pokala. Nedeljsko deseto mesto v Kranjski Gori je njegovo tretje deseto mesto v tej zimi, boljši je bil le v Söldnu, kjer je bil tretji, in v Pekingu, kjer je bil srebrn. "Olimpijske igre so naredile razliko, kako ocenjujem sezono. Tudi stopničke v Söldnu. To nekaj vseeno je. Ostali rezultati pa niso to, kar si želim, ampak vseeno ne morem biti razočaran nad desetim mestom. Vseeno je tudi to lep dosežek. Ne skrivam pa, da me zanimajo višja mesta." Morda je po olimpijskih igrah čustveno nekoliko izpraznjen. "Malo utrujenosti zagotovo je. Za mano je dolga, naporna sezona skupaj z olimpijskimi igrami. A vsi smo na istem, nekateri imajo še več tekem kot jaz. A če se dobro psihološko pripraviš, se vse da. Utrujenost ni izgovor."

"Očitno še nisem sposoben na vsaki tekmi za stopničke"

Drugi vožnji Žanu nista najbolje uspeli. Foto: Grega Valančič/Sportida Od štirih voženj ta konec tedna je bil najbolj zadovoljen s svojo prvo, ko je bil v soboto dopoldne tretji. "Verjetno so mi bolj ustrezali pogoji v prvih vožnjah. In sem zato imel boljše rezultate kot na finalnih." V nedeljskem finalu je bila obenem postavitev še zelo hitra. Žanu bolj ustrezajo tehnično zahtevnejše proge. "Postavitev je bila res zelo drugačna. Moral si dati vse, kar imaš. Moraš iti v ozko linijo, napadati in tako ti smučka hitro odskoči. Težko bi še kaj dodal. Na ravnini sem naredil napako in izgubil malo hitrosti."

Pred pokalom Vitranc se je spogledoval s svojimi prvimi stopničkami na domači tekmi (tu še ni bil boljši kot peti). "Na olimpijskih igrah sem zelo dobro smučal. Tudi na zadnjih treningih sem kazal dobre vožnje. Zato so mi apetiti malo zrasli. Ampak vsaka tekma je zgodba zase. Očitno še nisem sposoben priti na vsaki tekmi za stopničke. Nisem povsem zadovoljen, a zelo razočaran pa spet nisem."

"Take podpore res še nisem čutil"

Po dveh letih so bili v Podkorenu spet dovoljeni navijači. In večina je pesti stiskala za Kranjca. Foto: Grega Valančič/Sportida V Podkorenu se je v dveh dneh zbralo nekaj tisoč navijačev, večina je pesti stiskala za srebrnega olimpijca. "Take podpore res še nisem čutil. Vidi se, da že dolgo ni bilo gledalcev na tekmah. Pa še edini sem tukaj od Slovencev. Lepo je videti, da navijajo zate. To pomeni, da imam za sabo že uspešno kariero. Oziroma je gotovo razliko naredila tudi olimpijska kolajna. Še bolj vesel pa bi bil, če bi bil na stopničkah." Morda pa naslednje leto, na 62. pokalu Vitranc? V smehu odgovarja: "Ja, ne bom vrgel puške v koruzo."

"To je nekaj neverjetnega"

Odermatt in Kristoffersen, najbolj konstantna veleslalomista sezone Foto: Grega Valančič/Sportida

Z izbranimi besedami je Kranjec govoril o obeh najboljših veleslalomistih. "Niti ene tekme ni bilo, da ne bi bil Odermatt v veleslalomu na stopničkah. To je nekaj neverjetnega. Kristoffersen pa je očitno trenutno v zelo dobro formi tako v slalomu kot v veleslalomu. Pa še tukaj so mu očitno ustrezale razmere." Z izjemo Marca Odermatta, dobitnika veleslalomskega globusa, in Henrika Kristoffersena, zmagovalca obeh podkorenskih veleslalomov, so vsi ostali, ne le Kranjec, to zimo nihali v svojih nastopih.