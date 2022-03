Norvežan potrdil prevlado v Kranjski Gori, Kranjec brez tako želenih stopničk

Dve tekmi v Kranjski Gori in dva podobna razpleta. Še drugo zmago v dveh dneh je na veleslalomu dosegel Norvežan Henrik Kristoffersen, ki se je tokrat na vrh povzpel po tretjem mestu po prvi vožnji. Drugo mesto je osvojil Avstrijec Stefan Brennsteiner (+0,23), ki je bil po prvi vožnji četrti. Tretji je bil dobitnik malega kristalnega veleslalomskega globusa Švicar Marco Odermatt, ki je sicer vodil po polovici preizkušnje, zmago pa mu je odnesla napaka na zadnji strmini proge v Vitrancu.

Žan Kranjec je bil danes tako kot v soboto deseti. Po prvi vožnji je zasedal šesto mesto, bil je v igri za stopničke, v drugo pa se mu vožnja na "sprinterski" progi ni izšla, ob prihodu v cilj je zasedel četrto mesto, na koncu pa si je deseto mesto razdelil z Italijanom Luco De Aliprandinijem (+1,37).

Henrik Kristoffersen je dobil še drugi veleslalom v Kranjski Gori v dveh dneh. Foto: Guliverimage

To je bila še zadnja tekma pred finalom sezone v Courcvhevelu v Franciji, boj za mali kristalni globus v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala pa je bil končan že pred današnjo tekmo.

Kranjska Gora, veleslalom, končni vrstni red:

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:18,13

2. Stefan Brennsteiner (Avt) +0,23

3. Marco Odermatt (Švi) +0,27

4. Lucas Braathen (Nor) +0,44

5. Alexander Schmid (Nem) +0,54

6. Gino Caviezel (Švi) +0,68

7. Manuel Feller (Avt) +0,72

8. Atle Lie McGrath (Nor) +0,93

9. Loic Meillard (Švi) +1,09

10. Žan Kranjec (Slo) +1,37

. Luca De Aliprandini (Ita) +1,37

...



Po 1. vožnji:

1. Marco Odermatt (Švi) 1:12,16

2. Alexander Schmid (Nem) +0,22

3. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,30

4. Gino Caviezel (Švi) +0,32

5. Stefan Brennsteiner (Avt) +0,47

6. Žan Kranjec (Slo) +0,71

7. Lucas Braathen (Nor) +0,73

8. Justin Murisier (Švi) +0,80

9. Manuel Feller (Avt) +0,93

10. Luca De Aliprandini (Ita) +0,97

...

Vitranc 2022, foto: Grega Valančič/Sportida:

