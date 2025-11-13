Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
13. 11. 2025,
11.53

Levi alpsko smučanje

Levi

Slovenske smučarke z dobro popotnico v Levi

Neja Dvornik | Neja Dvornik | Foto Guliverimage

Neja Dvornik

Foto: Guliverimage

Na severu Evrope, v Leviju na Finskem, konec tedna sledi tradicionalen slalomski uvod v sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju. V soboto bodo na delu smučarke, v nedeljo pa smučarji. Slovenijo bodo po poškodbi Andreje Slokar zastopale Ana Bucik Jogan, Neja Dvornik in Lila Lapanja, ki se vse nadejajo dobrega rezultata.

Na uvodu sezone v svoji najljubši disciplini na žalost ne bo Andreje Slokar, ki se je pretekli teden težje poškodovala in že končala olimpijsko sezono. Zato pa imajo na Črni progi v Leviju svoje načrte Ana Bucik Jogan, Neja Dvornik in Lila Lapanja. Vse tri Slovenke so v zadnjem obdobju odlično trenirale in so odločene, da z dobrim rezultatom začnejo slalomsko sezono. V soboto jih prva vožnja čaka ob 10. uri, finale pa ob 13. uri.

Na uvodu sezone v Söldnu je edine točke v ženski konkurenci osvojila Neja Dvornik. "Pred nami je ena mojih najljubših tekem. V Leviju sem že odlično tekmovala in se veselim te tekme. Želim si le poiskati te dobre občutke, narediti dober načrt za tekmo in to potem tudi pokazati. V zadnjem tednu smo zares dobro trenirali in na tekmo grem z dobrimi občutki," je dejala Dvornik.

Ana Bucik Jogan | Foto: Aleš Fevžer Ana Bucik Jogan Foto: Aleš Fevžer

"Vesela sem, da se slalomska sezona začenja. Za mano sta dva tedna dobrih treningov, ko se mi je energija zares vrnila po tisti dolgi bolezni pred Söldnom. Imeli smo zelo kakovostne in težke treninge v Söldnu. Sama sem se iz dneva v dan počutila boljše, zato si zares želim, da na tekmi pokažem svoje najboljše smučanje in bom potem lahko zadovoljna v cilju," pa pravi Ana Bucik Jogan.

Prvič v letošnji sezoni bo v svetovnem pokalu nastopila Lila Lapanja. "Do zdaj sem zares odlično trenirala. Letos sem zelo zadovoljna, ker sem zelo dobro fizično pripravljena in nimam težav s poškodbami. Sem zelo dobre volje in to je zelo pomembno, preden se začnejo tekmovanja, ki jih komaj čakam. V Leviju sem tekmovala že osemkrat, šestkrat zapored. Proga mi je zelo všeč, saj ima ravninski in strmi del. Z menoj bo tudi oče, kar je odlično. Na tekmi bom dala vse od sebe in potem bomo videli, kako bo šlo. Za zdaj imam dobre občutke in tisto potrebno pozitivno tremo," je dejala Lapanja.

Enak spored v nedeljo čaka tudi moške, kjer pa Slovenija tokrat svojega predstavnika ne bo imela na startu.

