Zadnji smuk sezone je dobil Vincent Kriechmayr. Aleksander Aamodt Kilde je osvojil četrto mesto in mali kristalni globus s 13 točkami več od tokrat tretjega Beata Feuza. Boštjan Kline in Martin Čater sta ostala brez točk. Marco Odermatt je tri tekme pred koncem sezone že zmagovalec skupnega seštevka.

Zmagovalec zadnjega smuka je Kriechmayr. Njegova druga smukaška zmaga v sezoni. Foto: Reuters Pred zadnjim smukom sezone je imel v seštevku kraljeve discipline Norvežan Aleksander Aamodt Kilde 23 točk prednosti pred Švicarjem Beatom Feuzem. Temu je uspela nekoliko boljša vožnja, povedel je za 31 stotink. Pozneje sta se pred njiju uvrstila najprej Švicar Marco Odermatt, ki se mu je nasmihala prva smukaška zmaga, in nato še Avstrijec Vicent Kriechmayr. Zmaga je tako šla v Avstrijo. Odermatt bo na prvo zmago v smuku moral še počakati, je pa tri tekme pred koncem sezone tudi teoretično njegov veliki kristalni globus.

Feuz je na zadnjem smuku sicer premagal Kildeja, a mu je zmanjkalo 13 točk. Foto: Reuters Smukaški je pripadel Kildeju, saj bi se morala med Feuza in njega uvrstiti dva tekmovalca, a se do konca vrstni red na vrhu ni več spremenil. Feuz je končal na tretjem, Kilde pa na četrtem mestu. To pomeni, da je na koncu zime, po enajstih smukih, med njima 13 točk razlike v korist Kildeja, ki je dobil tri smuke. To je Norvežanov prvi mali kristalni globus v smuku (to zimo je osvojil tudi superveleslalomskega), s čimer je prekinil štiriletno premoč Švicarja v tej disciplini.

Slovenca sta bila na progi, ki bo prihodnje leto gostila svetovno prvenstvo, najboljšim nekonkurenčna. Boštjan Kline je s skoraj tremi sekundami zaostanka končal na 19. mestu, Martin Čater pa je zaostal skoraj štiri sekunde. Bil je 24. oziroma zadnji med uvrščenimi. Tako sta ostala brez točk, saj na zadnji tekmi sezone točke prejme le prvih 15.

Slovenca sta ostala brez točk. Boštjan Kline je končal na 19. mestu. Foto: Reuters

V četrtek bo še zaključni superveleslalom, kjer Slovenija v letošnji sezoni nima svojega predstavnika. Tekmi v tehničnih disciplinah bosta konec tedna. Dobro formo bo želel na veleslalomu pokazati olimpijski podprvak Žan Kranjec.

Courchevel, smuk (M):



1. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:50,43

2. Marco Odermatt (Švi) +0,34

3. Beat Feuz (Švi) +0,54

4. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) +0,85

5. Daniel Hemetsberger (Avt) +1,31

6. Dominik Paris (Ita) +1,54

7. James Crawford (Kan) +1,59

8. Ryan Cochrane-Siegle (ZDA) +1,63

9. Daniel Danklmaier (Avt) +1,76

10. Travis Ganong (ZDA) +1,80

...

19. Boštjan Kline (Slo) +2,96

24. Martin Čater (Slo) +3,70



Skupni seštevek (34/37):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.459 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1.100

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 874

4. Matthias Mayer (Avt) 858

5. Beat Feuz (Švi) 794

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 740

7. Dominik Paris (Ita) 662

8. Manuel Feller (Avt) 627

9. Lucas Braathen (Nor) 551

10. Alexis Pinturault (Fra) 513

...

37. Žan Kranjec (Slo) 219

58. Martin Čater (Slo) 136

68. Boštjan Kline (Slo) 100

98. Štefan Hadalin (Slo) 44

99. Miha Hrobat (Slo) 42



Smukaški seštevek (11/11):



1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 620 točk

2. Beat Feuz (Švi) 607

3. Dominik Paris (Ita) 522

4. Marco Odermatt (Švi) 517

5. Matthias Mayer (Avt) 508

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 465

7. Niels Hintermann (Švi) 432

8. Daniel Hemetsberger (Avt) 346

9. Johan Clarey (Fra) 301

10. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 230

...

23. Martin Čater (Slo) 104

24. Boštjan Kline (Slo) 95

37. Miha Hrobat (Slo) 42