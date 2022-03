Ana Bucik še do naslova državne prvakinje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manjkale so vse reprezentančne kolegice Bucikove iz slovenske ženske ekipe za svetovni pokal, lanska prvakinja Andreja Slokar, zmagovalka slaloma na finalu sezone v Meribelu, Neja Dvornik in poškodovana domačinka Meta Hrovat.

V drugi vožnji se je merilo zgolj 16 tekmovalk. Bucikova je slavila s prednostjo 1,52 sekunde pred drugouvrščeno Laro della Mea iz Italije, Anja Oplotnik iz ženske ekipe C je na tretjem mestu zaostala 2,52 sekunde, zaostanek Nike Tomšič, članice kluba Pohorje, na četrtem mestu je znašal 3,91 sekunde. V razvrstitvi DP sta Oplotnikova in Tomšičeva osvojili drugo in tretje mesto.

Pri moških je bil najboljši Slovenec Anže Gartner

Na moški tekmi so ob odsotnosti najboljših dveh Slovencev Žana Kranjca in Štefana Hadalina prvih devet mest zasedli tekmovalci iz Avstrije, Italije, Izraela in Nemčije.

Zmagal je predstavnik Italije Hans Vaccari, drugi je bil Avstrijec Simon Rüland (+0,64) in tretji Nikolaus Pföderl iz Nemčije (+0,88).

Najboljši Slovenec je bil na desetem mestu Anže Gartner (+4,45), Alen Hriberšek je bil 11. (+5,31), Tim Tršan pa je osvojil 12. mesto (+5,94). Gartner, Hriberšek in Tršan so osvojili prvo, drugo oziroma tretje mesto za slovensko državno prvenstvo v slalomu. Tijan Marovt, za katerim je že nekaj nastopov v svetovnem pokalu v letu 2022, je odstopil v drugi vožnji. Marovt je bil po prvi vožnji kot najboljši Slovenec na četrtem mestu.