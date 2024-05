Alpinci pridelali pol milijona izgube, trenerji pogodb še niso podpisali

Na Smučarski zvezi Slovenije se je v zadnjih dneh in tednih veliko sestankovalo, saj so sestavljali ekipe in proračun za panogo alpsko smučanje. Tekmovalci za svetovni in evropski pokal so izbrani, trenerji tudi, a od teh ni še nihče podpisal pogodbe, te so z vsemi sicer dogovorjene, razen z Miho Verdnikom, ki je kandidat za trenerja Žana Kranjca oziroma za odgovornega trenerja moške ekipe za tehnični disciplini, z njim usklajevanje pogodbe še poteka. Načrt je bil, da bodo vse podpisane do 15. maja. Rok je potekel. Želja novega vodje panoge Matjaža Šarabona je, da bi bile vse pogodbe vendarle podpisane v prvem tednu junija. Zapleta se pri višini plač in stroških za podporne službe, saj želi prav pri teh panogah za alpsko smučanje nekaj privarčevati. V zadnji sezoni je namreč nastalo za pol milijona minusa.

Janez Bijol Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Zavezali smo se, da bomo v otroško smučarijo vložili 500 tisoč evrov. Ta del se bo delil predvsem z opremo, vozovnicami in smučarskimi kampi za mladino in otroke. Iščemo pa še dodatne pokrovitelje, ki so pripravljeni vlagati v naš podmladek, saj si želimo priti do številke 700 tisoč evrov," je predstavitev finančne plati slovenske smučarske zgodbe začel predsednik panoge za alpsko smučanje Janez Bijol.

"Tisti trenerji in serviserji, ki so pristali na nove pogoje, zaradi finančnega stanja smo jih morali malo korigirati, so pogodbe že dobili. Čakamo na njihov podpis in vrnitev pogodb v najkrajšem možnem času," je o še ne podpisanih pogodbah trenerjev za ekipe za svetovni in evropski pokal povedal Bijol. Šarabon pa dodal: "Želeli smo tekmovalcem zagotoviti najboljše možne pogoje, kar se tiče izvedbe programov. Ker pa imamo omejitev pri proračunu, pa moramo varčevati pri vseh podpornih službah. In zato traja usklajevanje nekoliko dlje, kot sem pričakoval." Na prvem mestu je torej dovolj denarja za izvedbo dobrih treningov, trenerji, serviserji in fizioterapevti pa bi morali pristati na nekoliko nižje plače.

Proračun 3,3 milijona, za izvedbo programov 2,3 milijona

Šarabon je predstavil točne številke proračuna za naslednjo tekmovalno zimo, ki so jo tekmovalci s kondicijskimi treningi že začeli: "Proračun panoge je približno na ravni minule sezone, kar se tiče skupnih prihodkov. Načrtujemo 3,3 milijona evrov. Od tega kar velik del odpade na nedenarne prihodke, s katerimi ne moremo plačati vozovnic, hotelov, prevozov ... Obenem pa smo v preteklih sezonah ustvarili za približno pol milijona evrov minusa. Tako je denarja za izvedbo vseh programov v sezoni 2024/25 2,3 milijona evrov. Od tega odpade na ekipe za svetovni in evropski pokal 1,65 milijona evrov. Znotraj tega proračuna se močno trudimo in dogovarjamo s trenerji, da bi naredili programe, ki nam bodo omogočali izvedbo precej ambicioznih ciljev v naslednji sezoni, ko bo tudi svetovno prvenstvo v Saalbachu, in postavili temelje za še boljšo olimpijsko sezono 2025/26." Tekmovalni cilji torej kljub nižjemu proračunu ne bodo nič nižji. Šarabon je odločen, da ne glede na želje trenerjev v novi sezoni ne bodo porabili niti evra več od 2,3 milijona.

"Močno bi radi znižali stroške za trenerje, serviserje in fizioterapevte"

Zakaj pogodbe s trenerji še niso podpisane? Matjaž Šarabon pravi, da lahko samo tukaj znižajo stroške. Težave pri dogovoru so zato: "Plače in število ljudi podpornega osebja. Tukaj se močno razhajamo. Mogoče smo se tukaj v zadnjih letih razvadili in nismo delali tako racionalno, kot je mogoče. Programe bi po obsegu radi ohranili, stroške malo znižali, močno pa bi radi znižali stroške za trenerje, serviserje in fizioterapevte. Vodstvo je svoje plače glede na preteklost znižalo ali pa dobilo dodatne zadolžitve."

"Trenerji se ne smejo postavljati na okope"

Uroš Zupan Foto: Boštjan Podlogar/STA Direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan je pojasnil, kako je nastal polmilijonski primanjkljaj. Večji del v zadnji sezoni. "Predvsem na račun neizvedenih prihodkov, nekateri so bili neobjektivne narave, kot je odpadli Vitranc, ki je največja postavka v tem primanjkljaju. Nekatero so bili povezani tudi s prekinitvami kariere športnikov. Vsekakor pa so šli stroški izpod nadzora. Med sezono, ko programi tečejo, ko so pogodbe s trenerji podpisane, rezervacije narejene, je te stroške nemogoče racionalizirati. Vsekakor pa je na koncu sezone pomembno, da potegnemo črto. In naredili smo dobro analizo. In imamo rezultate, v kakšnem stanju je panoga. Ustvaril se je torej ta primanjkljaj. Zveza kot celota ga bo uspela preboleti brez zunanjega zadolževanja, saj je zveza v dobrem stanju."

"Likvidnost panoge bomo uspeli zagotavljati. Ima pa vsaka panoga avtonomnost na poslovnem delu in se bo moral ta primanjkljaj v treh letih sanirati. Pomembno je torej, da bo porabljeno le tisto, s čimer se razpolaga. Samo tako bo poslovanje rentabilno." Tudi vodstvo panoge si je zmanjšalo plače, zato pričakujejo tudi posluh trenerjev. "Trenerji in podporno osebje so del smučarske zveze in bodo morali pri tem aktivno sodelovati in se ne postavljati na okope in zahtevati nemogoče."

Ekipe za svetovni in evropski pokal za sezono 2024/2025



Ženska ekipa za tehnične discipline: Ana Bucik, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Nika Tomšič, Anja Oplotnik in Caterina Sinigoj

Trenerji: Mitja Kunc, Denis Šteharnik in Boštjan Božič



Moška ekipa za tehnične discipline: Žan Krajec, Tijan Marovt, Anže Gartner in Miha Oserban

Predlagana trenerja: Miha Verdnik in Sergej Poljšak



Ženska ekipa za hitre discipline: Ilka Štuhec

Trener v samostojni ekipi: Aleš Gorza



Moška ekipa za hitre discipline: Miha Hrobat, Martin Čater, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh

Predlagana trenerja: Aleš Brezavšček in Natko Zrnčič-Dim

Lila Lapanja čaka odločitev FIS, Caterina Sinigoj že v ekipi

Lila Lapanja Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Smučarska zveza Slovenije je nedavno dala soglasje za prestop Američanke s slovenskimi koreninami Lile Lapanja, ki ima slovensko državljanstvo, v slovensko reprezentanco, a do zaključka postopka, ki bo na predsedstvu FIS, tega na zvezi ne morejo komentirati. Devetindvajsetletnica v svetovnem pokalu nastopa od leta 2015, ima štiri uvrstitve med dobitnice točk, v minuli zimi je bila denimo 27. na slalomu v Jasni na Slovaškem.

Je pa v ženski ekipi za svetovni in evropski pokal prvič zamejska Slovenka Caterina Sinigoj. Dvajsetletnica iz Nabrežine je v slovensko smučarijo prestopila lani. "Na seji strokovnega sveta je bila uvrščena v reprezentanco po oceni in odobritvi strokovnega sveta," je pojasnil Šarabon. Pogovarjajo se še, če bo njen trener Aleš Sever ostal zraven, saj njegovo plačo financira ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in je torej obvezan delovati v mladinskih programih. Zato iščejo rešitev. Sinigojeva je bila na zadnjem mladinskem svetovnem prvenstvu 18. v slalomu, v svetovnem pokalu še ni nastopila.

Massi bo delal samo z Andrejo Slokar

V slovensko smučanje se vrača tvorec uspehov Tine Maze Andrea Massi, a bo pomagal samo Andreji Slokar. "Massi ni v pogonu Smučarske zveze Slovenije, je v zasebnem angažmaju ekipe Andreje Slokar. Midva z Massijem sva govorila po telefonu o možnosti sodelovanja na drugem področju, a za zdaj ni prišlo do nobenega dogovora," je pojasnil Šarabon.

Kranjec se je o spremembi odločil sam

Miha Verdnik je kandidat za trenerja Žana Kranjca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Šarabon je na novinarski konferenci še pojasnil zgodbo z Miho Verdnikom. Po sezoni je izgubil službo vodje panoge, zdaj se očitno vrača kot odgovorni trener za moške ekipe za tehnični disciplini. Na zvezi so takrat sicer rekli, da želijo, da ostane del njihove smučarske družine. "Naveza Klemen Bergant – Žan Kranjec je trajala dolgo in do pred tremi tedni je veljalo, da bo trajala vsaj še eno sezono. Nato se je o spremembi odločil Kranjec sam. Ker se je Kranjec odločil sam, sem mu tudi jaz kot odgovorni za sestavo ekip dal proste roke pri izbiri trenerja. Skupaj sva naredila nabor možnih trenerjev. In na koncu je Žan predlagal, da se poskusimo dogovoriti z Miho Verdnikom. In ti pogovori zdaj potekajo." Šarabon je sicer najprej kot Bergantovega naslednika želel Sergeja Poljšaka, a je vlogo odgovornega trenerja zavrnil. Zdaj je kandidat za trenerja moške ekipe za tehnične discipline.

Pet mesecev prepozni za idejo skupne ekipe Kranjec – Zubčić

Filip Zubčić in Žan Kranjec v isti ekipi? Za novo sezono je ideja prišla prepozno. Morda bi pa tako padel kralj veleslaloma Marco Odermatt. Foto: Guliverimage

Šarabon je vodja panoge postal na začetku aprila, ko je zamenjal Verdnika. "Če bi se ta zamenjava zgodila malo prej, bi mi lahko združili ekipo Filip Zubčić – Žan Kranjec. In bi imeli Slo – Cro ekipo, kar bi bil tudi marketinško zanimiv koncept. A to ostaja za prihodnost," je mimogrede navrgel vodja panoge. "Lahko rečem, da je to bila moja ideja oziroma najina ideja z Žanom. O tem sem govoril z odgovornim na Hrvaškem Vedranom Pavlekom. On je rekel, da bi bila ideja lahko živa, če bi se o tem pogovarjali v januarju. Če pa se o tem pogovarjamo v maju, je neizvedljiva." Vsaj ne za naslednjo sezono.