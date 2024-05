Kalvarije slovenskega smukača še ni konec, a upanje ostaja

"Upanje še vedno ostaja, želja je še vedno prisotna, realnost pa je taka, da kost še ni popolnoma zaceljena. Okrevanje gre v pravi smeri, končno so se pokazali znaki celjenja in na kosti je viden napredek," je stanje poškodbe v pogovoru za STA opisal Boštjan Kline.

V začetku septembra pričakuje pozitivne informacije v zvezi s stanjem poškodbe, ko ga čaka naslednje slikanje s CT. "Takrat upam, da bo kost zaceljena v celoti, ampak očitno je, da rabi svoj čas," je dejal Kline.

Foto: Reuters

Nekdanji mladinski svetovni prvak v smuku in superveleslalomu, ki je v konkurenci svetovnega pokala zbral 163 nastopov, je nazadnje tekmoval 16. marca 2022, ko se je udeležil finalnega smuka sezone 2021/22 na progi L'Eclipse v Courchevelu v Franciji.

Manj kot mesec dni po koncu sezone, ki jo je končal kot 24. smukač zime, je 11. aprila 2022 padel na treningu smuka na smučišču Na Žlebeh (Sella Nevea) na italijanski strani Kanina.

Junija ne bo več mogel uveljavljati statusa kategoriziranega športnika

Podpora države se bo junija sklenila, saj več ne bo mogel uveljavljati statusa kategoriziranega športnika. Foto: Matevž Peršin/Olimpijski komite Slovenije Kar osemkrat je moral na operacijsko mizo, nazadnje decembra lani. Ves ta čas je ohranil optimizem, želja po vrnitvi v tekmovalni šport pa pri njem nikoli ni zamrla.

Sponzorske pogodbe so mu v tem času potekle, so mu pa stali ob strani družina, žena ter slovenska policija, ki mu je kot članu policijske športne enote dve leti po poškodbi omogočala mesečni dohodek. Podpora države se bo junija sklenila, saj več ne bo mogel uveljavljati statusa kategoriziranega športnika.

Za prihodnost ga ne skrbi, na srečo je med kariero tudi nekaj prihranil, pomaga ženi, ki se ukvarja s šivanjem otroških mokasinov, nanj so se za pomoč v njihovih podjetjih obrnili prijatelji. Vseeno pa je prepričan, da bi lahko še veliko ponudil tudi v alpskem smučarju, če ne kot tekmovalec, pa kot trener in tako predal naprej znanje in izkušnje, ki jih je pridobil.

Majhna možnost, da bo lahko obul tekmovalni smučarski čevelj

S Smučarsko zvezo Slovenije se za zdaj sliši le o poteku rehabilitacije, o tem, da bi pri delovanju panoge za alpsko smučanje pomagal kot trener, še ne. "Ne moremo se konkretno pogovarjati o ničemer, ker ne vem niti, kdaj se bo končala rehabilitacija," je dodal.

Po terapijah v centru Equilibrium v Mariboru se mu je stanje precej izboljšalo. "Lahko kolesarim, bolečina je precej manjša, kot je bila še štiri mesece nazaj, ko je bil že desetminutni sprehod velika borba," je dejal Kline, ki ima poškodovano nogo stabilizirano z vijaki.

"Uradno še ne končujem kariere, odločitev bom sprejel po tem, ko bom videl, kako bo z nogo. V tem trenutku mi je najbolj pomembno, da se bo noga zacelila, da bom lahko še kdaj tekel in smučal z družino. Če bom lahko obul tekmovalni smučarski čevelj, pa bomo videli. Za to je zelo majhna možnost, ampak možnost vseeno obstaja."

Uspeh kariere je dosegel pred sedmimi leti na Norveškem. Foto: Reuters

Njegov nesporni talent je najbolj prišel do izraza v tednu konec januarja in na začetku februarja 2016, ko je na smuku v Garmisch-Partenkirchnu in nato še na superveleslalomu v Hinterstoderju za obakrat drugo mesto zaostal zgolj za Norvežanom Aleksandrom Aamodtom Kildejem. V najbolj zvezdniškem trenutku je zažarel 24. februarja 2017 z zmago na smuku na Norveškem.

Najboljšo sezono 2016/17 je končal kot 20. v seštevku svetovnega pokala, deseti v seštevku smuka in 11. v seštevku superveleslaloma.