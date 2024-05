"V zadnjem obdobju od aprila do zdaj se s Klemenom nisva strinjala v določenih stvareh. Potem sem se vseeno odločil, da je pa mogoče čas za nekaj drugačnega, za neko novo energijo," je pojasnil Kranjec.

"Glede na to, da se o nekaterih stvareh nisva strinjala, nisem se strinjal z nekaterimi njegovimi idejami, sem prišel do takšnega zaključka in potem je bila na koncu to moja ideja," je še dejal Kranjec.

Za zdaj še brez novega trenerja

V tem trenutku še nima izbranega novega trenerja. "Sem še v dogovarjanju z nekaterimi drugimi trenerji, tako da potrjenega še nimam ničesar, načeloma pa bi, številčno, ekipa morala biti takšna kot lani, serviser in fizioterapevt bosta ista, zamenjala pa se bosta glavni trener in pomočnik trenerja," je pojasnil v pretekli sezoni peti veleslalomist v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala.

Kranjec je že začel priprave na novo tekmovalno sezono, katere vrhunec bo februarsko svetovno prvenstvo v Saalbachu v Avstriji. Kot običajno za ta čas leta je to obdobje v znamenju kondicijskih priprav. "Upam, da si bom čim prej našel novega trenerja in pomočnika trenerja, da potem gremo lahko spet mirno naprej."

Foto: www.alesfevzer.com

Želel je ponoviti sezono 2022/23

Kranjec je bil v pretekli sezoni najboljši Slovenec. Na treh veleslalomih se je zavihtel na zmagovalni oder ter trikrat osvojil tretje mesto. Sezono je sklenil v elitni veleslalomski sedmerici na petem mestu. Pred začetkom sezone je imel bolj smele in podjetne načrte, saj si je želel, da bi vsaj ponovil uspeh iz sezone 2022/23, ko je prvič sezono končal kot tretji veleslalomist.

Kranjec se je pod Bergantovim vodstvom zavihtel med veleslalomsko elito ter vpisal 14 uvrstitev na zmagovalni oder v konkurenci svetovnega pokala, od tega tudi dve zmagi.

Eden najuspešnejših slovenskih smučarskih tandemov je na zimskih olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu poskrbel tudi za olimpijsko odličje, ko je Kranjec za uspeh kariere osvojil kolajno srebrnega sijaja v veleslalomu. Na svetovnih prvenstvih je bil leta 2019 v Areju najvišje peti.

Šarabon: Ker razmere niso rožnate, je treba iti v spremembe

Novi vodja panoge za alpsko smučanje Matjaž Šarabon je za STA potrdil, da ga je Kranjec obvestil, da prekinja sodelovanje z Bergantom in da bodo v okviru načrtovanih kadrovskih sprememb našli najboljšo rešitev za Kranjca.

"Prepričan sem bil, da bo to sodelovanje šlo naprej, ampak po tem, ko se je Žan odločil tako, kot se je odločil, pa moram reči, da spoštujemo njegovo odločitev na vseh področjih, vedno." Foto: Bor Slana/STA

Kot je dejal, so Bergantu predstavili ponudbo, pod katero so bili pripravljeni z njim naprej sodelovati. "Prepričan sem bil, da bo to sodelovanje šlo naprej, ampak po tem, ko se je Žan odločil tako, kot se je odločil, pa moram reči, da spoštujemo njegovo odločitev na vseh področjih, vedno," je dejal Šarabon.

Po napovedih Šarabona bo alpski odbor 22. maja obravnaval predlog sestave reprezentanc za tekmovalno sezono 2024/25.

"Ker razmere niso rožnate, je treba iti v spremembe, v katere pa gremo s pozitivnim duhom v pričakovanju, da bo bolje. Osebno se osredotočam na iskanje najboljših rešitev za smučarski program, ki se nanaša na mladino in otroke, kar nam bo zagotovilo dolgoročno prihodnost," je še dejal Šarabon.